Киев считает, что кровью и потом заслужил свое счастье

Украина совершила достаточно шагов для того, чтобы ей пошли навстречу в вопросе евроинтеграции. Киев желает услышать "честный ответ" на вопрос о том, когда сможет стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал 8 июля министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба во время интервью для Центра восточноевропейских исследование в Вильнюсе.

Украинский госслужащий сравнил Российскую Федерацию со "слоном в комнате": с одной стороны, Киев слышит мантру о лишении права голоса Москвы в отношениях Незалежной с Альянсом, однако в кулуарах и за столами с выключенными микрофонами европейские политики говорят о том, что время Украины в НАТО еще не пришло.

Кулеба также с упреком заявил, что НАТО учитывает позицию России в этом вопросе, поэтому украинская сторона не заслужила обвинений в отсутствии необходимого реформирования.

По мнению Кулебы, Киев и так осуществил множество реформ в оборонной сфере, и до сих пор сохраняет свою приверженность соответствию стандартам Североатлантического альянса, пишет "Свободная Пресса".

"Хотим взамен честного ответа на вопрос "Когда?", – высказался министр иностранных дел.

Кулеба добавил, что членство в Альянсе является "не датой в календаре", однако Украина его явно заслуживает.

Со схожим заявлением министр выступал несколько дней назад. Тогда Кулеба объявил, что членство НАТО для Украины ограничивается страхом европейских государств испортить взаимодействие с Россией, однако Киев больше не собирается молчать.