Скажите когда: украинский МИД воззвал НАТО к "честному ответу"

Скажите когда: украинский МИД воззвал НАТО к "честному ответу"
Дмитрий Кулеба. Фото: Thomas Koehler/ photothek.de via/ www.globallookpress.com
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Киев считает, что кровью и потом заслужил свое счастье

Украина совершила достаточно шагов для того, чтобы ей пошли навстречу в вопросе евроинтеграции. Киев желает услышать "честный ответ" на вопрос о том, когда сможет стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал 8 июля министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба во время интервью для Центра восточноевропейских исследование в Вильнюсе.

Украинский госслужащий сравнил Российскую Федерацию со "слоном в комнате": с одной стороны, Киев слышит мантру о лишении права голоса Москвы в отношениях Незалежной с Альянсом, однако в кулуарах и за столами с выключенными микрофонами европейские политики говорят о том, что время Украины в НАТО еще не пришло. 

Кулеба также с упреком заявил, что НАТО учитывает позицию России в этом вопросе, поэтому украинская сторона не заслужила обвинений в отсутствии необходимого реформирования.

По мнению Кулебы, Киев и так осуществил множество реформ в оборонной сфере, и до сих пор сохраняет свою приверженность соответствию стандартам Североатлантического альянса, пишет "Свободная Пресса".

"Хотим взамен честного ответа на вопрос "Когда?", – высказался министр иностранных дел.

Кулеба добавил, что членство в Альянсе является "не датой в календаре", однако Украина его явно заслуживает. 

Со схожим заявлением министр выступал несколько дней назад. Тогда Кулеба объявил, что членство НАТО для Украины ограничивается страхом европейских государств испортить взаимодействие с Россией, однако Киев больше не собирается молчать.

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость272558
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УБЛЮДКИ УКРОПЫ ХОЛОПЫ - КРОВЬЮ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН - ПРОДАЖНАЯ ТВАРЬ УСРАИНА
Гостъ
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Хулеба, зож на кизяковой диете это конечно для укропа очень хорошо но тут у тя передоз идёт уже конкретный, 2+2 ???
Бункерный Дед-Бидон
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кулё6а
Гость273810
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Гость276117
Скажите когда, в очередной вставая с колен и сглатывая, спросил хохол заглядывая в глаза хозяина.
)))) браво!
Андрей
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Скажите когда: украинский МИД воззвал НАТО к "честному ответу" Ну ведь сказали же дураку и не раз-ни когда, он либо тупой, либо вообще мозгами поплыл как и вся усраина.
Гость276117
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Скажите когда, в очередной вставая с колен и сглатывая, спросил хохол заглядывая в глаза хозяина.
Гость273810
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Гость269896
Проститутки досматривают порнографические фильмы до конца потому что верят - в конце фильма все закончится свадьбой. Так и дуркаина, жениться на ней никто не собирается, никогда не обещали, даже не намекали и не давали повода надеяться, но рабские рогули все равно завалились на спину и ждут белого господина в пробковом шлеме и с обручальным кольцом.
спасибо, подняли настроение с утра)
Гость273810
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и был красиво послан накуй )
Гость269896
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Проститутки досматривают порнографические фильмы до конца потому что верят - в конце фильма все закончится свадьбой. Так и дуркаина, жениться на ней никто не собирается, никогда не обещали, даже не намекали и не давали повода надеяться, но рабские рогули все равно завалились на спину и ждут белого господина в пробковом шлеме и с обручальным кольцом.
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