Медведчук отреагировал на решение о продлении домашнего ареста

Политик считает его несправедливым

Глава "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук заявил, что собирается обжаловать решение о продлении срока домашнего ареста, вынесенного в его отношении судом. Политик сообщил, что уже принял однозначное решение.

Напомним, ранее Печерский районный суд в Киеве вынес решение о продлении ареста в отношении лидера ОПЗЖ сроком на два месяца, о чем писал телеканал "360". Вердикт вынесли в отсутствие адвокатов и самого фигуранта.

Позднее обвиняемый заявил, что собирается обжаловать решение. Трансляцию вел канал "Первый независимый". По словам Медведчука, суд не стал учитывать доводы стороны защиты и нарушил нормы УПК Украины.

 

Источник: Прямой эфир "Первого независимого" в YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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