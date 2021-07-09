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Глава "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук заявил, что собирается обжаловать решение о продлении срока домашнего ареста, вынесенного в его отношении судом. Политик сообщил, что уже принял однозначное решение.
Напомним, ранее Печерский районный суд в Киеве вынес решение о продлении ареста в отношении лидера ОПЗЖ сроком на два месяца, о чем писал телеканал "360". Вердикт вынесли в отсутствие адвокатов и самого фигуранта.
Позднее обвиняемый заявил, что собирается обжаловать решение. Трансляцию вел канал "Первый независимый". По словам Медведчука, суд не стал учитывать доводы стороны защиты и нарушил нормы УПК Украины.
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