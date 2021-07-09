Вместо акций стратегического предприятия Незалежная может предложить КНР варианты по наращиванию экспорта в Европу

Киев совершил ошибку, отменив сделку по покупке китайскими инвесторами украинского завода "Мотор Сич", поддавшись влиянию Вашингтона. Даже передумав продавать предприятие китайцам, украинцы должны были вести себя более дипломатично, считает глава Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

По его оценке, ситуация с "Мотор Сич" оказалось "очень обидной" для Китая. Поэтому КНР пойдет в суд требовать возмещения 3 млрд долларов убытков – а, с юридической точки зрения, ее позиция более сильная, отмечает эксперт. Еще хуже, что эта информация разошлась по китайским блогам и СМИ, напугав местных инвесторов.

"Многие китайские предприниматели, которые должны были вкладывать в Украину пусть небольшие, но весьма ощутимые деньги (речь идет не о миллионах, а о сотнях тысяч долларов), просто откажутся от этой идеи",

– допустил китаевед в комментарии "Украине.ру". По его мнению, представителям Киева следовало действовать более умно, например, предложив вместо "Мотор Сич" другие акции.

Впрочем, возможно, в Незалежной до этого уже додумались. На днях Пекин и Киев подписали межправсоглашение, по которому китайские компании допускаются ко многим крупным инфраструктурным проектам на Украине. Скорее всего, стороны договорились о частичном возмещении убытков по "Мотор Сич" за счет преференций и льгот компаниям КНР. Пекин, в свою очередь, заинтересован в укреплении логистической базы для сбыта своих товаров в ЕС, и Украина может стать удобной транзитной точкой.

"Китай проявлял интерес к Одесскому морскому порту, и, я думаю, в Пекине от планов модернизации данной инфраструктуры и получения ее в операционное управление не откажутся, так как оттуда можно идти дальше в Евросоюз",

– приводит издание "Экономика сегодня" мнение китаеведа из ИМЭМО РАН Сергея Луконина.

Ранее аналитики уже предупреждали, что готовность Киева сотрудничать с Пекином вызовет недовольство Вашингтона. Подтверждением этому некоторые считают перенос встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. При этом американцы и сами не прочь воспользоваться территорией Незалежной для реализации масштабных производственных проектов.