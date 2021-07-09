Захарова заступилась за Белоруссию на фоне миграционного скандала

Захарова заступилась за Белоруссию на фоне миграционного скандала
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Москве напомнили, что стало причиной массового проникновения беженцев в ЕС

Слышать от Брюсселя и стран Евросоюза заявления о миграционной угрозе, исходящей от Белоруссии, просто смешно. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения, что по вине Минска территорию ЕС наводнили беженцы из Ирака.

Она предложила европейцам вспомнить, по какой причине жители Ближнего Востока и Северной Африки вообще стали покидать свои дома и устремились на в Европу: это ведь западная коалиция начала "крестовые походы" на Ирак, Ливию, Сирию, лишив местное население шанса на спокойную и комфортную жизнь.

"Разворошили такое количество стран, уклад жизни в таком количестве государств",

– пристыдила Захарова представителей Запада, которые сейчас выдвигают "нелепые обвинения" в адрес Минска.

Российский дипломат напомнила, что Белоруссия всегда боролась с нелегальной миграцией и торговлей людьми, в том числе останавливала беженцев, которые незаконно пытались проникнуть в ЕС через белорусскую территорию. "И об этом забыли все сегодня – и в Брюсселе, и в целом на Западе", - возмутилась Захарова, выступая на брифинге в пятницу, 9 июля.

Ранее Вильнюс обвинил Минск в том, то он способствует проникновению нелегалов в Литву. На помощь литовским пограничникам прибыл малочисленный контингент ЕС, но это не помогло. Сейчас военнослужащие прибалтийской республики начали строить дополнительный забор на одном участке границы с Белоруссией. В Вильнюсе при этом рассчитывают, что на более серьезное укрепление ему даст денег Брюссель.

Фотографии возводимого Литвой укрепления публикует РИА "Новости" в своем телеграм-канале.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

123
Пожаловаться Ответить
ГостьВК
У тебя с ней одинаковые принципы. Что где не произойдет-во всем виноваты США, Европа, отдельно Украина и Прибалтика. Примитив для имбецилов.
не надо вообще все в кучу сваливать. Примитив для имбецилов - "это другое"
ГостьВК
Пожаловаться Ответить
трепанатор черепов
в принципе она права.
У тебя с ней одинаковые принципы. Что где не произойдет-во всем виноваты США, Европа, отдельно Украина и Прибалтика. Примитив для имбецилов.
Гость1
Пожаловаться Ответить
Мы участвуем в историческом переделе мирового порядка, крайних уже не будет, и чем скорее это"дойдёт" тем менее болезненно пройдёт этот процесс. Захарова это "профи" с высокой буквы,такие люди окружают В.В. Путина-остальным"недругам"осталось успеть помолиться-чтоб "Не здохнуть"...Как и было сказано.
ГостьБелорус
Пожаловаться Ответить
У Захаровой как всегда - с ног на голову. Ей смешно, что в Беларусь самолетами стали завозить иракцев и иранцев, а граница вдруг сама по себе стала дырявой. Как всегда, опять во всем виноват Запад. Сколько ковида эти люди завезли в Беларусь? Они же в аэропорту, в отелях, в автобусах. Сирийцы бегут в Россию, они знают, что их там любят. Там граница дырявая для санкционки и для них.
трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
в принципе она права.
1
новости партнеров
По теме

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

Черчесова отправили в отставку

РФС расторг с ним контракт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1731 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей