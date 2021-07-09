В Москве напомнили, что стало причиной массового проникновения беженцев в ЕС

Слышать от Брюсселя и стран Евросоюза заявления о миграционной угрозе, исходящей от Белоруссии, просто смешно. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения, что по вине Минска территорию ЕС наводнили беженцы из Ирака.

Она предложила европейцам вспомнить, по какой причине жители Ближнего Востока и Северной Африки вообще стали покидать свои дома и устремились на в Европу: это ведь западная коалиция начала "крестовые походы" на Ирак, Ливию, Сирию, лишив местное население шанса на спокойную и комфортную жизнь.

"Разворошили такое количество стран, уклад жизни в таком количестве государств",

– пристыдила Захарова представителей Запада, которые сейчас выдвигают "нелепые обвинения" в адрес Минска.

Российский дипломат напомнила, что Белоруссия всегда боролась с нелегальной миграцией и торговлей людьми, в том числе останавливала беженцев, которые незаконно пытались проникнуть в ЕС через белорусскую территорию. "И об этом забыли все сегодня – и в Брюсселе, и в целом на Западе", - возмутилась Захарова, выступая на брифинге в пятницу, 9 июля.

Ранее Вильнюс обвинил Минск в том, то он способствует проникновению нелегалов в Литву. На помощь литовским пограничникам прибыл малочисленный контингент ЕС, но это не помогло. Сейчас военнослужащие прибалтийской республики начали строить дополнительный забор на одном участке границы с Белоруссией. В Вильнюсе при этом рассчитывают, что на более серьезное укрепление ему даст денег Брюссель.

Фотографии возводимого Литвой укрепления публикует РИА "Новости" в своем телеграм-канале.