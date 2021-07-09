Реальная цель Вильнюса - не отгородиться от соседней Республики, а получить дополнительные транши в условиях рухнувшей экономики из-за пандемии

Планы властей Литвы построить стену на границе с Белоруссией из-за потока нелегальных мигрантов – это цирк. Об этом сегодня заявил член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт в комментарии для "Известий".

Немецкий депутат не поверил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко специально пропускает через территорию своей страны толпы беженцев, чтобы таким образом отомстить соседям за введенные санкции.

"Да цирк какой-то, театр, где-то когда-то написанный сценарий продолжает исполняться. Чтобы Белоруссия завозила беженцев – зачем, для кого? <…> Но для того, чтобы найти причину создать вот эту стену, выдумываются вот такие нелепости, абсурдные сценарии", – заметил Гердт.

Он напомнил о древнем принципе – разделяй и властвуй, который сейчас работает особенно сильно. По его словам, эпидемия COVID-19 уже привнесла в нашу жизнь много негативных моментов, однако кое-кто хочет ее "перещеголять" и настроить еще новых стен между государствами, лишь бы быстрее рухнула экономика.

Депутат считает, что все "сидят на подсосе" у Евросоюза, и сейчас тот, кто прогнет красивее линию ЕС, тот может надеяться на милость Брюсселя и получить очередную финпомощь.

"Они и так себя загнали в долги, что их уже нельзя считать суверенными государствами, они уже себя таковыми не считают, но вот теперь надо еще повыпендриваться чуть-чуть", – резюмировал немец.

Ранее в пятницу, 9 июля, представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис отрапортовал о начале возведения барьера на "беспокойном" 30-километровом отрезке рубежа с Белоруссией. "Стена" а-ля Яценюк будет представлять собой дополнительное ограждение из проволоки.

В Вильнюсе считают, что Минск сознательно добивается увеличения миграционного потока граждан из Ближнего Востока, чтобы таким образом наказать Литву за прием у себя оппозиционных белорусских лидеров и санкции против руководства соседней Республики.

В свою очередь, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем традиционном брифинге посоветовала представителям ЕС освежить память и вспомнить, по какой причине жители Ближнего Востока и Северной Африки вообще массово покидают свои дома и бегут в Европу.

