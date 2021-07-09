Незалежные отстаивают свою правоту выкриками с места

О нормах ведения международных переговоров и дипломатической этики на Украине давно позабыли. Там считают, что для навязывания собственных взглядов все способы хороши. Незалежные не чураются обычного хамства и на площадке ООН в очередной раз пытались криками лишить слова российского представителя.



Любопытно, что неприятный инцидент произошел во время речи вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, которую он посвятил соблюдению прав человека.

Судя по всему, данная тема вовсе не интересует украинцев. При этом соблюдать даже элементарные нормы этикета там не собираются. Для того чтобы не дать Мурадову сказать, представители украинской делегации начали наводить шум и пробовали перекричать постпреда Крыма. Высокопоставленный госслужащий насчитал, что незалежные целых четыре раза пытались прервать его выступление.

"Украинская сторона продолжает политику деструктивного, бескультурного и хамского поведения", – посетовал крымчанин в беседе с корреспондентами РИА "Новости".

Впрочем, немудрено, что незалежных взбесила тема, на которую выступал Мурадов. Вице-премьер крымского правительства хотел донести до мирового пространства плачевное положение в вопросе основополагающих прав человека на украинской территории. Политик обозначил, что у простых украинцев отняли исторический родной язык и фактически уничтожили свободу вероисповедания.

Тем временем, украинцы продолжают негативно высказываться о нашей стране. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе убежден, что в ближайшее время Россия может развалиться.