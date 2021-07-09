Политолог указал на скрытый смысл приезда Керри в Москву

Эксперт предполагает, что этот визит будет попыткой наладить отношения России и США

Джон Керри, специальный представитель США, посетит Москву с 12 по 15 июля. Как утверждает Государственный департамент США, цель его визита – обсуждение вопросов климата и путей расширения амбиций в этом направлении.

Однако Малек Дудаков, политолог-американист, поделился с "телеканалом 360" другой теорией. 

Согласно его словам, визит Кэрри в Россию преследует несколько целей. И одна из них – попытаться наладить отношения США и России. Дудаков уверен, что для такой амбициозной цели одного визита будет недостаточно. Однако то, что у России и США помимо вопросов о разоружении и борьбы с терроризмом, возникают новые общие интересы – очень положительная тенденция, считает политолог.

Источник: 360
Анна ГОНЧАРЕНКО

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