Эксперт предполагает, что этот визит будет попыткой наладить отношения России и США

Джон Керри, специальный представитель США, посетит Москву с 12 по 15 июля. Как утверждает Государственный департамент США, цель его визита – обсуждение вопросов климата и путей расширения амбиций в этом направлении.

Однако Малек Дудаков, политолог-американист, поделился с "телеканалом 360" другой теорией.

Согласно его словам, визит Кэрри в Россию преследует несколько целей. И одна из них – попытаться наладить отношения США и России. Дудаков уверен, что для такой амбициозной цели одного визита будет недостаточно. Однако то, что у России и США помимо вопросов о разоружении и борьбы с терроризмом, возникают новые общие интересы – очень положительная тенденция, считает политолог.