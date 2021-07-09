Слухи о романе закончились увольнением: Зеленский нашел нового пресс-секретаря

Слухи о романе закончились увольнением: Зеленский нашел нового пресс-секретаря
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Прослывшая любовницей президента секретарша покинула свой пост

Украинской общественности довелось наблюдать немало скандалов, связанных с бывшей пресс-секретаршей лидера незалежных Владимира Зеленского Юлией Мендель. В конце концов, президент решил попрощаться с получившей дурную славу сотрудницей. Теперь пост выразителя мнения главнокомандующего занимает телеведущий Сергей Никифоров.

Соответствующий указ украинский президент подписал 9 июля. Новому пресс-секретарю 35 лет. До того, как занять место рядом с первым лицом Незалежной, Никифоров трудился телеведущим на канале "Украина 24". Новоиспеченный пресс-секретарь президента раньше с голубого экрана рассказывал жителям страны, какие события происходят внутри государства и за его пределами, пишет "Страна.ua".

Отметим, больше всего обычных украинцев теперь уже бывшая пресс-секретарша интересовала как предполагаемая любовница Зеленского. В интернет-пространстве ходило немало слухов на тему возможной беременности Юлии от президента. Впрочем, сама Мендель называла все эти истории фейками.

Примечательно, что сама высокопоставленная украинка не раз демонстрировала характер, заявляя о том, что готова покинуть высокий пост. Юлия написала целых три заявления на увольнение. Несколько раз киевская администрация отказывалась давать расчет госслужащей, так как сам Зеленский проявлял к ней особую лояльность. Последнее, третье заявление, Мендель написала в конце апреля.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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а говорят еврей еврейку не обидит
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