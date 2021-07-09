В Совфеде пообещали расквитаться с США за новые санкции

В Совфеде пообещали расквитаться с США за новые санкции
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Агрессивные действия американцев не останутся без ответа

Вашингтонская администрация нанесла очередной удар санкционной дубиной по нашим компаниям. Под раздачу попали три российские организации и трое физлиц, связанных с ними. Как подчеркнул член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, подобного рода выходки Америки не остаются незамеченными. Вскоре Вашингтон поплатится за свои действия.

Сенатор отметил, что очередные рестрикции больше не вызывают никакого удивления у российской страны. Мол, Америка встала на санкционные рельсы и уже не может с них свернуть. Вашингтон вводит бесконечные ограничения в отношении ряда держав, ему вторят страны Евросоюза и другие подконтрольные государства.

Разумеется, спускать подобного рода выкрутасы нельзя. Цеков объявил, что вскоре профильные эксперты проанализируют ситуацию и предложат ответные санкционные ограничения в отношении Америки.

Представитель Совфеда в беседе со корреспондентами издания "Лента.ру" подчеркнул, что такие действия со стороны вашингтонской администрации являются проявлением недобросовестной конкуренции. На каждый антироссийский выпад американцы получат достойный ответ.

Стоит отметить, что действия Вашингтона не устраивают некоторых европейских коллег. По мнению экспертов, Германия и Франция больше не хотят быть марионетками США в отношениях с Россией.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость273281
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Сов. федерации не стоило бы вякать, а то имущество и бабки забугорные заморозят.
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