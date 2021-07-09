Боевики могут перейти границу Исламской Республики, что станет на руку Вашингтону

Россия может быть втянута в военные действия в Средней Азии из-за усиления влияния запрещенной в РФ террористической организации "Талибан", представители которой накануне прибыли в Москву для переговоров. Такую точку зрения высказал политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов в интервью "ПолитРоссии".

По его мнению, руководство организации, даже если и придет к каким-то соглашениям по итогам этих переговоров, не в состоянии повлиять и остановить своих радикальных сторонников.

Эксперт отметил, что Вашингтон за 20 лет пребывания в Афганистане американского контингента лишь обострил религиозные и политические противоречия в стране. После ухода пентагоновских войск "Талибан" стал усиливаться, и если ничего не предпринять, то боевики захватят всю Иссламскую Республику.

Нет никакой уверенности, что талибы остановятся на афганской границе и не двинутся в соседние государства, в которых живут мусульмане. Миронов счел бессмысленным делать ставку на то, что "Талибан" будет лишь сдерживать головорезов из ИГ* (запрещено в РФ), которые укрепляются у рубежей бывших советских среднеазиатских республик.

Специалист убежден, что у боевиков есть конкретный план – "поджечь" весь регион и добраться до России. По его словам, весь афганский маневр США, т.е. вывод американского контингента, как раз на это и направлен – отвлечь Москву противостоянием с террористами в Средней Азии. Именно сейчас ситуация такова, что грозит перекинуться на государства – члены ШОС.

Даже в Китае и Индии есть значительные мусульманские анклавы, на которые можно воздействовать пропагандой, напомнил политолог. Скорее всего, 14 июля на саммите, посвященном Афганистану, страны ШОС попытаются договориться о каких-либо конкретных действиях против талибов, т.к. ситуация складывается критическая.

"Но какими средствами и методами это будет осуществляться – пока непонятно", – указал историк.

В любом случае, России необходимо укрепить границу среднеазиатских стран с Афганистаном, чтобы воспрепятствовать возможному военному конфликту. Одновременно политолог предположил, что официальному правительству Исламской Республики будет крайне тяжело удержать власть в Кабуле.

Между тем вчера представители делегации "Талибана" на встрече с спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым заявили, что не намерены использовать афганскую "землю против кого-либо", передает РИА "Новости". Они обещали работу погранпереходов с соседними странами в штатном режиме.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что окончательный вывод войск Пентагона из Афганистана будет завершен 31 августа. На прошлой неделе американцы тайно покинули самую крупную свою авиабазу здесь – Баграм, оставив мародерам и иным "счастливцам" сотни единиц оружия и техники.

