Украинцы требуют от Германии и России репараций

Украинцы требуют от Германии и России репараций
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев намерен добиться возмещения ущерба за потери во Второй мировой войне

Больше половины жителей Незалежной поддержали идею потребовать от Германии и России выплату репараций за преступления против мирного украинского населения во время Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Данные опубликованы на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в пятницу, 9 июля.

Так, 61,1% украинцев считают, что Германия должна возместить Незалежной ущерб от преступлений против мирного населения со стороны нацистского режима. Среди них названы массовые казни военнопленных, подпольщиков, партизан, бойцов запрещенного в РФ банформирования УПА*, а также вывоз целых групп населения на принудительный труд.

С подобной идеей не согласились 31,5% опрошенных.

В свою очередь, 55,3% респондентов поддержали возможное требование постмайданных вождей репарации от России за преступления сталинского периода, в частности, за депортации крымских татар и украинцев. С данным предложением не согласны 35,7% опрошенных граждан.

При этом непонятно, как увязывается факт требования возмещения ущерба от Берлина за массовые казни военнопленных, партизан и подпольщиков с тем, что памятники им повсеместно сносят по всей Украине и запрещают советскую символику бойцов Красной Армии.

Ранее в июне правительство Незалежной одобрило проект Стратегии внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой прописано требование репараций от РФ за ущерб территориальной целостности соборной.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Фонд "Демократические инициативы"
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость272339
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Вот это новость! Проживая в Украине я об этом не слышал. Да, ребята, вы далеко пойдете со своей ложью! А кто такой или,что такое киевский институт международной социологии? Подскажите, плз.! Я такого не знаю. А за ОРЛДО И КРЫМ вы расчитаетесь по полной! Это требования 21 века. Я считаю, что за Сталина вы отвечать не должны. Если отвечать, то всем вместе. А вот сегодня на вас кровь. и за это вы ответите!
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