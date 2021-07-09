Путин побеседовал с Байденом по телефону

Путин побеседовал с Байденом по телефону
Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Не обошлось без обсуждения мифических атак коварных "русских хакеров"

В пятницу, 9 июля, состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Первые лица двух ведущих держав созвонились по телефону.

Разумеется, американская сторона не преминула поднять вопрос о кибератаках, который якобы беспрестанно осуществляются с территории нашей страны.

О том, что телефонный разговор состоялся, сообщили в администрации американского главнокомандующего. В Белом доме объявили, что оба президента высоко оценивают работу российской и американской команд после состоявшегося в Женеве двустороннего саммита.

В частности, в вашингтонской администрации отметили, что президенты положительно смотрят на успехи, которые удалось достичь в вопросах гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.

Неудивительно, что особый акцент был сделан на насущном для американцев вопросе – атаках цифровых преступников на предприятия в США. В свойственной манере, Белый дом сообщил: президент Байден строго объявил нашему главнокомандующему, что российская сторона обязана пресечь деятельность киберпреступников, которые уже замучили всю Америку.

Судя по всему, мифические русские хакеры являются чуть ли не самой важной проблемой, которая стоит перед Соединенными Штатами Америками. Там киберпреступления называют "непрекращающимся вызовом" и обещают сделать все возможное для защиты народа и предприятий от этой напасти.

Кстати, совсем недавно Байден объявил, что у него есть секретное послание для Путина, которое также касается преступлений, осуществляемых в цифровой сфере.

Источник: Белый дом ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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)(уйло поговорило с президентом США ?
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