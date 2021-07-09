Американцы нашли во внутренних разборках "русский след"

Давно не секрет, что политика вашингтонской администрации по многим внешним вопросам строится на противостоянии с нашей страной. Американцы решили не ограничиваться внешними пространствами и все чаще обвиняют российскую сторону даже во внутренних перипетиях. Представительница МИД РФ Мария Захарова подобно разобрала очередной скандал вокруг американской прессы, в который втянули нашу страну.



Речь идет о разборках вокруг известного журналиста с Fox News Такера Карлсона. На него началась настоящая травля. Телеведущий даже объявил, что американские спецслужбисты вели прослушку его личных переговоров и бесстыдно читали приватную переписку.

Коварный план заключался в том, чтобы выложить все интимные подробности жизни публичной персоны в интернет и таким образом уничтожить его.

Известно, что Карлсон придерживается консервативных взглядов и стоит в оппозиции к демократам, которые под предводительством главы США Джо Байдена сейчас правят бал в этой стране. Возможно, именно поэтому неугомонного телеведущего хотели прихлопнуть вместе с его авторской программой.

Для чего в это "грязное американское белье" вмешивают Россию непонятно никому, особенно Марии Захаровой. В своем телеграм-канале высокопоставленная госслужащая возмутилась, что данную историю связали с именем российского лидера Владимира Путина. Мол, Карлсон собирался брать у него интервью и именно поэтому попал под пристальное внимание спецагентов. В итоге, Такера хотели выставить "рупором Кремля" и "агентом российской пропаганды".

"Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО", – иронично подытожила сотрудница российского министерства.

К слову, недавно Мария Захарова объявила, что претензии западных держав на лидерство в мировом пространстве оказались "мыльным пузырем". Дипломат убеждена, что США и ЕС не прошли испытание на прочность.