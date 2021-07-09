Зеленский выдвинет Меркель серьезные доводы против "Северного потока-2"

Зеленский выдвинет Меркель серьезные доводы против "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной попытается остановить почти завершенный проект

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей 11 июля встрече в Берлине поведает канцлеру Германии Ангеле Меркель об "опасности" запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил свежеиспеченный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в пятницу, 9 июля, на первом своем брифинге.

"Он везет аргументы, чтобы убедить, что газопровод вредит как Украине, так и европейским странам", – цитирует издание "Главред" пана Никифорова.

Кроме того, лидеры двух государств обсудят Крым, энергобезопасность и экономическое партнерство. Владимир Александрович затронет тему усиления роли Берлина в нормандском формате и попытается убедить фрау Меркель остановить запуск российской балтийской трубы.

Также сегодня магические слова "Северный поток-2" прозвучали из уст представителя Белого дома Джен Псаки. Американка подтвердила, что в ходе встречи в Вашингтоне на следующей неделе президент США Джо Байден безусловно обсудит с главой немецкого кабмина "СП-2". Она подчеркнула, что хозяин Овального кабинета продолжает считать российско-немецкий проект "плохой сделкой", передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в пятницу сменился пресс-секретарь пана Зеленского – лидер нации уволил с должности Юлию Мендель, которой местные медиа приписывали роман с президентом, и назначил на ее место телеведущего Никифорова.

Источник: Главред
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость274304
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:)))
ага, оттрахает старую калошу своим рояльным хоботком
во славу победы жидобандеризма над тевтонским мракобесием
Васёк Голожопоротько
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когда будет выдвигать свои "доводы" пусть колпак не забудет поверх кастрюли напялить!Ну в натуое - вместо того чтобы думать как стать нужными эти чубатые шароварники натягивают сову на глобус!
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