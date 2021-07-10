Двойные стандарты: Володин о призыве Британии отменить закон об иноагентах

Двойные стандарты: Володин о призыве Британии отменить закон об иноагентах
Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Россия не вмешивается в дела западных стран и не позволит вмешиваться в свои

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал призыв британского постпредства при ОБСЕ к России отменить закон об иноагентах и нежелательных организациях. Он подчеркнул, что подобные заявления наглядно демонстрируют политику двойных стандартов, которую ведет Запад.

Так, Володин напомнил о существующем в Штатах с 38-го года прошлого века закон об иноагентах. В документе прописаны жесткие нормы, которые оправдывают решения, ограничивающие свободу слова. Кроме того, закон позволяет затруднять работу СМИ и соответственно ограничивать распространение информации. А за нарушение законодательства грозит тюремный срок до пяти лет. В связи с этим Володин задался вопросом, сколько раз за прошедшие годы Британия требовала от США отмены документа.

"Или это другое?"

При этом председатель Госдумы напомнил, что согласно законодательству РФ иноагентами считаются лишь те организации, которые спонсируются из-за рубежа, а также ведут политическую деятельность. Однако и случае признания иноагентом им не запрещают работу, а наказание может быть лишь в том случае, если не выполняются требования. При этом санкции не такие жесткие. За невыполнение условий, прописанных в законе, может последовать штраф, обязательные или исправительные работы. Максимальный тюремный срок – 2 года.

Володин также напомнил о недавнем заявлении британской королевы Елизаветы Второй. Она сообщила, что готовится представить парламентариям билль, где перечислены меры противодействия угрозам нацбезопасности. В документе говорится и о реестре иноагентов, который намереваются создать по американской схеме.

"Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться", – заявил Володин в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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