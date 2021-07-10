Беглая лидер оппозиции раскрыла подробности

СМИ сообщили о встрече Светланы Тихановской с украинским президентом Владимиром Зеленским. На днях они виделись в Литве.



Встреча была неформальной, поведала лидер белорусской оппозиции, которая живет за рубежом.

"...вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины",

– заявила Тихановская в разговоре с украинским изданием "Сегодня". Она добавила, что переговорила однажды с главой МИД Незалежной Дмитрием Кулебой. Встреча с министром прошла онлайн.

Тихановская одобрила политику Киева по отношению к Минску – в том числе солидарность с ЕС по санкциям. Также она сообщила, что после протестов, которые начались в Белоруссии в августе 2020 года, Украина приняла тысячи жителей республики. Беглая домохозяйка не преминула отметить, что наладить контакт с Россией не удается.

Высказалась она и о возможности участия в выборах. По словам Тихановской, в новой борьбе за кресло президента республики она участвовать не хочет.

Ранее она заявила, что цель оппозиции – добиться новых выборов президента Белоруссии осенью 2021 года.