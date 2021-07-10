Незалежные суперагенты способны мгновенно определить кто прав, кто виноват

Накануне, 9 июля, информационное пространство взорвала скандальная новость о том, что таинственный хакер взломал сайт Военно-морских сил Украины и выложил в Сеть секретные данные Североатлантического альянса по "Си Бриз". Киберпартизан скрывается под безликим ником Джокер ДНР, однако украинцы уже убеждены, что он повязан с нашей страной.



Для того чтобы установить связь загадочного хакера с Россией, украинским спецслужбистам потребовались считанные часы. Не предъявляя никаких доказательств, киевский режим в свойственной ему манере объявил, что во всем повинна Российская Федерация.

На официальном сайте Минобороны Украины уже вышло заявление, что российское государство целенаправленно проводит информационные и цифровые атаки, призванные подорвать стабильность в Незалежной. Главное военное ведомство Украины громогласно объявило о том, что вся "пропагандистская машина Кремля", не покладая рук, работает ради того, чтобы насолить несчастным незалежным.

Вояки подтвердили, что сайт ВМС Украины действительно перестал работать. Впрочем, вчера в этом мог убедиться любой желающий. Кроме того, украинские военные деятели объявили, что киберпреступники также пытались обрушить официальный веб-портал Министерства обороны Украины.