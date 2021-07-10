Полкилометра колючей проволоки готовы: Литва активно ограждается от Белоруссии

Полкилометра колючей проволоки готовы: Литва активно ограждается от Белоруссии
Фото: www.pixabay.com
Вильнюс претворяет в жизнь свои угрозы

Недавно литовские власти объявили, что желают как можно сильнее укрепить свои рубежи, примыкающие к белорусской территории. По последним данным, первые 500 метров колючей проволоки уже установлены на литовско-белорусской границе.

За счет этого мощного оборонительного укрепления литовская администрация рассчитывает пресечь поток нелегальных мигрантов в европейскую страну. Полковник-лейтенант Павелас Елькинас отчитался, что первый участок с колючей проволокой установлен на южной территории литовского государства неподалеку от города Друскининкай.

Бравый литовец убеждает общественность, что прорваться через мощное укрепление практически невозможно. Преодолеть эту преграду сможет только злодей, вооруженный взрывчаткой или острыми кусачками.

А это значит, что литовское государство вскоре (когда стена будет достроена) сможет вздохнуть спокойно и не бояться наплыва огромного числа желающих жить в этой стране беженцев.

Стоит отметить, что в европейском сообществе скептически смотрят на потуги Вильнюса отгородиться от Минска. Так, член комитета бундестага по международным делам Вольдемар Гердт прямо заявил, что считает разведенную литовскими властями деятельность цирком, который необходим для эскалации напряженности вокруг белорусского государства. 

Источник: LRT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

России придется договариваться с ЕС ради сохранения доходов – Силуанов

Размер углеродного налога может быть скорректирован

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1734 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей