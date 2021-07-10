Вильнюс претворяет в жизнь свои угрозы

Недавно литовские власти объявили, что желают как можно сильнее укрепить свои рубежи, примыкающие к белорусской территории. По последним данным, первые 500 метров колючей проволоки уже установлены на литовско-белорусской границе.



За счет этого мощного оборонительного укрепления литовская администрация рассчитывает пресечь поток нелегальных мигрантов в европейскую страну. Полковник-лейтенант Павелас Елькинас отчитался, что первый участок с колючей проволокой установлен на южной территории литовского государства неподалеку от города Друскининкай.

Бравый литовец убеждает общественность, что прорваться через мощное укрепление практически невозможно. Преодолеть эту преграду сможет только злодей, вооруженный взрывчаткой или острыми кусачками.

А это значит, что литовское государство вскоре (когда стена будет достроена) сможет вздохнуть спокойно и не бояться наплыва огромного числа желающих жить в этой стране беженцев.

Стоит отметить, что в европейском сообществе скептически смотрят на потуги Вильнюса отгородиться от Минска. Так, член комитета бундестага по международным делам Вольдемар Гердт прямо заявил, что считает разведенную литовскими властями деятельность цирком, который необходим для эскалации напряженности вокруг белорусского государства.