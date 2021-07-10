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Украинская сторона считает, что разговоры о том, что
российский газопровод практически достроен, являются "преувеличением". Замглавы
офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что еще есть все шансы в
любой момент остановить строительство "Северного потока – 2".
Свои рассуждения, озвученные изданию "Телеграф", он подкрепил мантрой об угрозе безопасности всем странам ЕС, которую якобы несет российский проект. Терзают представителей Незалежной и другие тревоги. В Киеве опасаются, что "Северным потоком – 2" дело не закончится.
"...не исключено, что за этим проектом последуют и новые...", – отметил Жовква.
Напомним, технические работы по укладке первой нитки "Северного потока – 2" завершились еще в начале июня. На подходе вторая – ждать остается максимум два месяца, как сообщалось ранее.
Завтра, 11 июля, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Киеве заявили, что политик предоставит немецкой стороне аргументы, которые должны убедить европейцев в опасности запуска российского газопровода.
В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно
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