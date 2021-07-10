Шансы еще есть: на Украине заявили о возможности остановки "Северного потока – 2" в любой момент

Шансы еще есть: на Украине заявили о возможности остановки "Северного потока – 2" в любой момент
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Такое мнение озвучили в офисе Зеленского

Украинская сторона считает, что разговоры о том, что российский газопровод практически достроен, являются "преувеличением". Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что еще есть все шансы в любой момент остановить строительство "Северного потока – 2".

Свои рассуждения, озвученные изданию "Телеграф", он подкрепил мантрой об угрозе безопасности всем странам ЕС, которую якобы несет российский проект. Терзают представителей Незалежной и другие тревоги. В Киеве опасаются, что "Северным потоком – 2" дело не закончится.

"...не исключено, что за этим проектом последуют и новые...", – отметил Жовква.

Напомним, технические работы по укладке первой нитки "Северного потока – 2" завершились еще в начале июня. На подходе вторая – ждать остается максимум два месяца, как сообщалось ранее.

Завтра, 11 июля, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Киеве заявили, что политик предоставит немецкой стороне аргументы, которые должны убедить европейцев в опасности запуска российского газопровода.

Источник: Телеграф ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость276124
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Не только президент Украины Зеленский хочет компенсаций за то, что Россия запускает «Северный поток-2». Простые украинцы также не против получить какие-нибудь плюшки за извечные страдания своей страны. Ведь украинские историки учат, что Украина всё время страдала — то от татар, то от поляков, то от немцев. Но больше всего — от России. Потому что украинцы изнывали от рабства во времена СССР.
Гость276124
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Главный католический костёл Белоруссии популяризирует творчество пособников нацистовФранц Кушель, которого местные неонацисты тоже считают своим кумиром, не только подстрекал, но и непосредственно участвовал в создании вооружённых коллаборационистских формирований — в том числе подчинённых СС и СД (организации, деятельность которых запрещена в РФ).
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