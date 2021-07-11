Причина кроется в исходящей от США опасности

Москва должна действовать также жестко, как и Вашингтон, чтобы защитить свои международные политические интересы, считает политолог Евгений Сатановский. Об этом он написал на своей странице в "Телеграме".

Участие в убийстве президента Гаити Жоновеля Моиза людей с американским гражданством открыто продемонстрировало, что США нисколько не считаются с международным правом. При этом Россия пытается старательно соблюдать политес и придерживаться принятых правил игры, а у американцев же, в свою очередь, действует Доктрина Монро, указал Сатановский.

"Надо куда-то вторгнуться и оккупировать какую угодно страну, вторгаются и оккупируют. Надо свергнуть, арестовать, судить или просто убить какого-нибудь президента или премьер-министра, сделают", – пишет он.

Подобное поведение в международном пространстве, считает востоковед, для Соединенных Штатов – норма. До Гаити подобное встречалось в Панаме или на Гренаде. Он заявил, что "поклонники всего американского" на Ураине, в Грузии, Молдавии, Прибалтике на удивление ведут себя тихо, не копируя поведение американцев.

"При таком подходе, как у Штатов, давно должны стоять наши гарнизоны", – считает политолог.

По его мнению, из инцидента в Гаити руководство России обязано извлечь урок и быть готовыми вести себя так же жестко в политических играх на международной арене, поскольку там так принято.

"Было бы абсолютно логично и точно вписывалось бы в практику мирового сообщества. Всё равно придётся так действовать – если, конечно, уцелеем...", – подытожил Сатановский.

Напомним, на минувшей неделе президент Гаити был застрелян в своей резиденции проникшими туда преступниками. По предварительной информации, смерть Моиза была случайной, до этого его пытали.