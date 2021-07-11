Страны ЕС перестали быть самостоятельными игроками на мировой арене

Европа постепенно теряет статус партнера Штатов и становится его вассалом. Об этом заявил политолог из Португалии Бруно Мацаес.



По мнению эксперта, США заинтересованы в Европе прежде всего, как в площадке для противостояния России и Китаю. Не за горами полная потеря независимости европейцами – Вашингтон больше не интересуют нужды этих стран, он сосредоточен на собственных интересах.

Китай сейчас представляет очень сильного соперника для Штатов. Американцы воспринимают угрозу с его стороны серьезнее, чем сРо стороны России. Эксперт привел цифры – так, китайцы превысили 70 процентов производства США. Максимальный для Советского Союза показатель – это 40 процентов.

"Америка станет менее щедрой и гораздо более меркантильной" перед лицом новой угрозы, предупредил политолог.

Европе он предрек незавидное общество – роль ее в геополитике, возможно, скоро станет второстепенной.

Ранее американский военный заявил, что если Россия и Китай нападут на США одновременно, они не выстоят. У Вашингтона нет столько бойцов и вооружения.