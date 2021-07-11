На выборах в Молдавии разразился скандал: президент грозит санкциями

На выборах в Молдавии разразился скандал: президент грозит санкциями
Фото: Hannah Wagner/dpa/www.globallookpress.com
Честный процесс компрометируют нарушения, заявила Санду

В Молдавии во время выборов в парламент выявили нарушения. Президент Майя Санду выразила крайнее недовольство ситуацией.

Она заявила, что получила данные о действиях, компрометирующих выборы. Глава страны обратилась с призывом к тем, кто ответственен за проведение голосование. Санду пригрозила санкциями тем, кто недобросовестно выполняет свою работу.

Молдавский лидер также обратилась к гражданам. Она подчеркнула, что из парламента необходимо изгнать коррумпированных депутатов. Для этого нужно проголосовать.

Между тем председатель ЦИК отмечает, что пока серьезных нарушений при голосовании не было замечено. Замглавы генерального инспектората молдавской полиции в свою очередь рассказал о 14 заявлениях о нарушениях. Среди них – "подвоз" граждан к участкам для голосования. Сейчас идет проверка этих сведений.

Напомним, в Молдавии сейчас проходят досрочные парламентские выборы. Голосование завершится в девять вечера. Если явка избирателей будет выше 33,3%, выборы признают состоявшимися.

Ранее предшественник Санду Игорь Додон обвинил Запад в попытках вмешаться в выборы в Молдавии.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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