"Народ России должен увидеть боль": Помпео придумал сценарий борьбы с Москвой

"Народ России должен увидеть боль": Помпео придумал сценарий борьбы с Москвой
Майк Помпео. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Байден демонстрирует Путину свою слабость, считает он

Экс-госсекретарь Штатов Майк Помпео настроен воинственно по отношению к Москве. Он заявил, что переговоры с Россией о кибератаках только навредят. Никаких договоренностей заключать не следует, а нужно припугнуть.

По мнению Помпео, глава США Джо Байден показывает российскому коллеге Владимиру Путину слабость, когда говорит, что нужно принять меры для предотвращения атак хакеров. Вместо этого Вашингтон должен напугать Москву – дать понять, что последствия будут серьезными.

"Народ России должен увидеть боль", – заявил он в эфире Fox News.

Помпео при этом подчеркнул, что США располагают возможностями, чтобы усложнить жизнь рядовым жителям нашей страны и правительству.

Отметим, что подобные высказывания о слабости Байдена он делает не в первый раз. Так, накануне саммита глав РФ и США Помпео обвинил политика в мягкотелости из-за отказа дать совместную с Путиным пресс-конференцию после переговоров. Слабохарактерность Байдена серьезно повредит имиджу Штатов на мировой арене, заявил тогда экс-госсекретарь.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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