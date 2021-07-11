"Рано или поздно это произойдет": Украине предрекли возвращение в состав России

"Рано или поздно это произойдет": Украине предрекли возвращение в состав России
Фото: pixabay.com
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Замминистра информации самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов считает, что возвращение значительной части, если не всей, Украины в состав РФ неизбежно. Это лишь вопрос времени.

Он заявил, что такое решение народ примет добровольно. Причем чем раньше это случится, тем будет лучше для граждан Незалежной.

"…это сплошной Бермудский треугольник. Там методично идёт операция по освобождению территории от людей",

– оценил происходящее в стране Безсонов.

При этом он отметил, что ценности для тех же США Украина не представляет никакой. Киев для Вашингтона не более чем "инструмент" для борьбы с Россией. Сами американцы не настолько глупы, чтобы развязывать конфликт с Москвой. Они будут делать чужими руками и воевать "до последнего украинца".

Подобным образом относится к Киеву и НАТО. Для альянса Украина – удобная площадка, чтобы раздражать Россию. Безсонов напомнил, что в стране нет настоящих, официальных натовских баз и вооружения. Если бы начали перебрасывать на Украину серьезное оружие, которое угрожало бы безопасности РФ, его бы уже давно уничтожили.

"...они не признают Украину как члена НАТО", – заявил он в эфире канала "Первый республиканский".

Отметим, что о стремлении США воевать до последнего украинца ранее говорил и российский эксперт Алексей Леонков.

Источник: "Первый республиканский" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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