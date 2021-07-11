Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Польшу и встретился
с ее лидером Анджеем Дудой. В рамках визита он побывал на базе сил
спецопераций. Как стало известно, главы двух стран обсуждали ситуацию с
невиданным потоком мигрантов из Белоруссии. Политику президента республики
Александра Лукашенко назвали непредсказуемой. Также Науседа заявил, что нельзя
позволить властям Белоруссии использовать мигрантов как "политическое оружие".
Обсуждалась и политика России в отношении соседей, которую обозначили как "агрессивную".
Подробностей о том, в чем это выражается, не приводится.
Речь шла также и об Украине и ее стремлении в Евросоюз. Киев необходимо поддержать на пути к этой цели, заключили главы Литвы и Польши.
Напомним, Вильнюс ранее принял решение объявить чрезвычайную ситуацию из-за хлынувших в страну белорусских мигрантов. Кроме того, власти уже начали строить забор на границе с республикой, чтобы остановить их приток. Ситуацией обеспокоились и в Эстонии – там усиливают охрану границ с Россией и Латвией.
Такое мнение озвучили в офисе Зеленского
Причина кроется в исходящей от США опасности