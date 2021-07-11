Обсуждали "политическое оружие" Белоруссии: глава Литвы приехал на польскую базу спецопераций

Обсуждали "политическое оружие" Белоруссии: глава Литвы приехал на польскую базу спецопераций
Гитанас Науседа. Фото: Valdas Kopustas/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Говорили и об "агрессии" России

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Польшу и встретился с ее лидером Анджеем Дудой. В рамках визита он побывал на базе сил спецопераций. Как стало известно, главы двух стран обсуждали ситуацию с невиданным потоком мигрантов из Белоруссии. Политику президента республики Александра Лукашенко назвали непредсказуемой. Также Науседа заявил, что нельзя позволить властям Белоруссии использовать мигрантов как "политическое оружие". Обсуждалась и политика России в отношении соседей, которую обозначили как "агрессивную". Подробностей о том, в чем это выражается, не приводится.

Речь шла также и об Украине и ее стремлении в Евросоюз. Киев необходимо поддержать на пути к этой цели, заключили главы Литвы и Польши.

Напомним, Вильнюс ранее принял решение объявить чрезвычайную ситуацию из-за хлынувших в страну белорусских мигрантов. Кроме того, власти уже начали строить забор на границе с республикой, чтобы остановить их приток. Ситуацией обеспокоились и в Эстонии – там усиливают охрану границ с Россией и Латвией.

Источник: Спутник Литва ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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