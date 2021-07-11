Незалежный политик проанализировал ситуацию в Черноморье

Эскалация в отношениях между Российской Федерацией и западными державами приводит к тому, что многие эксперты начинают задумываться о возможном военном конфликте между нашей страной и объединенным Западом. Так, украинский политолог Михаил Самусь убежден, что, как минимум, Великобритания готова вступить в войну с Россией.



К подобного рода умозаключениям эксперт пришел в ходе анализа скандально известного инцидента в Черном море. Тогда британский эсминец нахально вторгся в наши территориальные воды, но с помощью предупредительных выстрелов был отправлен восвояси.

По мнению украинского мудреца, произошедшее в Черноморской зоне многое говорит о том, как складывается ситуация на международной арене. Самусь объявил, что раз Россия ответила огнем (хоть и не на поражение) на наглую провокацию британских военных, значит реальный конфликт между двумя державами вполне возможен.

Украинец еще раз подчеркнул, что наша страна не испугалась атаковать корабль, который входит в состав сил Североатлантического альянса. Все это говорит о том, что существует вероятность развязывания полномасштабной войны. Своими измышлениями украинский эксперт поделился в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Стоит отметить, что разговоры о возможной войне нашей страны с натовцами звучат все чаще. Впрочем, многие с юмором относятся к данной теме. Например, британцы убеждены, что армия американских вояк в юбках способна до смерти насмешить наших военных.