На Украине заявили о готовности Британии воевать с Россией

На Украине заявили о готовности Британии воевать с Россией
Фото: www.pixabay.com
Незалежный политик проанализировал ситуацию в Черноморье

Эскалация в отношениях между Российской Федерацией и западными державами приводит к тому, что многие эксперты начинают задумываться о возможном военном конфликте между нашей страной и объединенным Западом. Так, украинский политолог Михаил Самусь убежден, что, как минимум, Великобритания готова вступить в войну с Россией.

К подобного рода умозаключениям эксперт пришел в ходе анализа скандально известного инцидента в Черном море. Тогда британский эсминец нахально вторгся в наши территориальные воды, но с помощью предупредительных выстрелов был отправлен восвояси.

По мнению украинского мудреца, произошедшее в Черноморской зоне многое говорит о том, как складывается ситуация на международной арене. Самусь объявил, что раз Россия ответила огнем (хоть и не на поражение) на наглую провокацию британских военных, значит реальный конфликт между двумя державами вполне возможен.

Украинец еще раз подчеркнул, что наша страна не испугалась атаковать корабль, который входит в состав сил Североатлантического альянса. Все это говорит о том, что существует вероятность развязывания полномасштабной войны. Своими измышлениями украинский эксперт поделился в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Стоит отметить, что разговоры о возможной войне нашей страны с натовцами звучат все чаще. Впрочем, многие с юмором относятся к данной теме. Например, британцы убеждены, что армия американских вояк в юбках способна до смерти насмешить наших военных.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость272718
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Всё что нужно пиндосам и британцам, чтобы "воины" незалежной поверили в свои силы и начали полномасштабную зачистку ДНР и ЛНР. Сами эти республики западу не нужны. Нужно чтобы РФ обязательно ввязалась в этот конфликт. Чем больше русские русских будут уничтожать, тем им выгодней. Посмотрите на арабские страны. Это только хохлы себя от русских отделяют. Запад нет. Правда ошиблись они чуть-чуть. Хохлы сами воевать и не собираются и не собирались. Они ждут запад для этого.... Пиндосы это уже поняли. А британцам нужно было показать что их флот ещё на что-то серьёзное способен (для своих баранов).
Гость275288
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Разум
Я думаю что Британия еще не сошла с ума.Это только украина чужими руками хочет завоевать весь мир.
Вы правы, Британия не настолько глупа, чтобы воевать с Россией. Они прекрасно понимают, что любой конфликт с ядерной державой, сразу перерастет в ядерный, после которого, Британия, как островное государство, по площади раз в 80, меньше России, через 10 мин. перестанет существовать, а оно им надо.
Разум
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Пора УКраине рот заткнуть пока она совсем не опозорила весь Евросоюз.
Гость277014
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Укропы решили что за них будет кто то воевать? Навоза перепороли, чуханы.
Гость273281
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За банроукропов британцы готовы сдохнуть, ага держи карман шире.
Разум
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А с каких пор Украина стала главнокомандующим Британских войск.Это она решает что Британии делать с кем воевать с кем мир держать .Елизавета вторая там. в обморок не упала от такой наглости хохлов .Ну диву даешься что в голове у этих украинцев по моему мякина не меньше.
Разум
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Я думаю что Британия еще не сошла с ума.Это только украина чужими руками хочет завоевать весь мир.
ГостьВредный
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Гость277002
Кишка тонка у бритов!
Политолог, он же мудрец. Очередная ересь. "Британцы убеждены, что армия американских вояк в юбках способна до смерти насмешить наших военных". Девушка Федорова, ты сама понимаешь, какую чушь написала. Уже и британские убеждения знаешь. Правду говорят, что бабы дуры.
Вячеслав Москва
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Теперь кастрюлеголовые начинают лизать вместо американской зaдницы британскую. Как гритца, сала хероям.
Гость277002
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Кишка тонка у бритов!
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