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Уже долгие годы в украинском государстве сохраняется очень тяжелая ситуация. Положение в социальной, экономической и политической сферах оставляет желать лучшего. Многие местные жители возлагали огромные надежды на президента Владимира Зеленского. Однако последний лишь воспользовался доверчивостью граждан и провернул хитроумную схему обмана населения. В этом убежден экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Опытный политик припомнил, как тогда еще лишь кандидат в главнокомандующие Незалежной обеспечил себе большинство голосов граждан страны. Зеленский приложил все имеющееся у него актерское обаяние и стремился в своих популистских высказываниях затронуть как можно больше сфер. Таким образом, очень многие люди слышали, что он говорит о тревожащих их проблемах. Претендент в президенты обманом заставил народ поверить в его благие стремления.
По факту же практически ничего из того, что хитроумный политик обещал, не было исполнено.
Мураев напомнил, что экс-глава незалежных Петр Порошенко называл своего оппонента "котом в мешке". Впрочем, по мнению бывшего украинского депутата, Зеленскому больше подходит прозвище "облако в штанах".
Политик посетовал, что нынешнему президенту удалось "качественно обмануть" население большой страны, пишет РИА "Новости". При этом Мураев убежден, что в этом грязном деле существенную роль сыграл растиражированный телесериал "Слуга народа". В нем актер Зеленский играл "идеального президента", образ которого многим запал в душу.
Стоит отметить, что украинский президент активно поддерживает белорусских оппозиционеров, мечтающих избавиться от президента республики Александра Лукашенко. Недавно стало известно, что Зеленский встречался с главой оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской.
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