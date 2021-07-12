Нынешнему президенту удалось обвести народ вокруг пальца

Уже долгие годы в украинском государстве сохраняется очень тяжелая ситуация. Положение в социальной, экономической и политической сферах оставляет желать лучшего. Многие местные жители возлагали огромные надежды на президента Владимира Зеленского. Однако последний лишь воспользовался доверчивостью граждан и провернул хитроумную схему обмана населения. В этом убежден экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.



Опытный политик припомнил, как тогда еще лишь кандидат в главнокомандующие Незалежной обеспечил себе большинство голосов граждан страны. Зеленский приложил все имеющееся у него актерское обаяние и стремился в своих популистских высказываниях затронуть как можно больше сфер. Таким образом, очень многие люди слышали, что он говорит о тревожащих их проблемах. Претендент в президенты обманом заставил народ поверить в его благие стремления.

По факту же практически ничего из того, что хитроумный политик обещал, не было исполнено.

Мураев напомнил, что экс-глава незалежных Петр Порошенко называл своего оппонента "котом в мешке". Впрочем, по мнению бывшего украинского депутата, Зеленскому больше подходит прозвище "облако в штанах".

Политик посетовал, что нынешнему президенту удалось "качественно обмануть" население большой страны, пишет РИА "Новости". При этом Мураев убежден, что в этом грязном деле существенную роль сыграл растиражированный телесериал "Слуга народа". В нем актер Зеленский играл "идеального президента", образ которого многим запал в душу.

Стоит отметить, что украинский президент активно поддерживает белорусских оппозиционеров, мечтающих избавиться от президента республики Александра Лукашенко. Недавно стало известно, что Зеленский встречался с главой оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской.