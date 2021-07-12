"Кот в мешке": на Украине указали на большой обман Зеленского

"Кот в мешке": на Украине указали на большой обман Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Нынешнему президенту удалось обвести народ вокруг пальца

Уже долгие годы в украинском государстве сохраняется очень тяжелая ситуация. Положение в социальной, экономической и политической сферах оставляет желать лучшего. Многие местные жители возлагали огромные надежды на президента Владимира Зеленского. Однако последний лишь воспользовался доверчивостью граждан и провернул хитроумную схему обмана населения. В этом убежден экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Опытный политик припомнил, как тогда еще лишь кандидат в главнокомандующие Незалежной обеспечил себе большинство голосов граждан страны. Зеленский приложил все имеющееся у него актерское обаяние и стремился в своих популистских высказываниях затронуть как можно больше сфер. Таким образом, очень многие люди слышали, что он говорит о тревожащих их проблемах. Претендент в президенты обманом заставил народ поверить в его благие стремления.

По факту же практически ничего из того, что хитроумный политик обещал, не было исполнено.

Мураев напомнил, что экс-глава незалежных Петр Порошенко называл своего оппонента "котом в мешке". Впрочем, по мнению бывшего украинского депутата, Зеленскому больше подходит прозвище "облако в штанах".

Политик посетовал, что нынешнему президенту удалось "качественно обмануть" население большой страны, пишет РИА "Новости". При этом Мураев убежден, что в этом грязном деле существенную роль сыграл растиражированный телесериал "Слуга народа". В нем актер Зеленский играл "идеального президента", образ которого многим запал в душу.

Стоит отметить, что украинский президент активно поддерживает белорусских оппозиционеров, мечтающих избавиться от президента республики Александра Лукашенко. Недавно стало известно, что Зеленский встречался с главой оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость277014
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Кот в мешке? Там огромный член в мешке был для вас укропы и мешок прозрачный был вы всё это изначально видели, дебилы
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