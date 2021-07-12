Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Глава Nord Stream 2 AG, компании, которая является оператором "Северного потока – 2", Маттиас Варнинг рассказал, как США нарушили договоренности по укладке труб газопровода.

Варнинг поведал, что США требуют уступок по проекту. Например, ранее вставал вопрос о транзите голубого топлива через Незалежную после ведения в строй "СП-2". Берлин настаивал – перекачка газа должна сохраниться на постоянной основе. По словам главы компании, "Россия это обеспечила".

В конце 2019-го Москва и Киев продлили договор о транзите газа на 40 млрд куб. м сроком на пять лет. При этом объем голубого топлива оказался выше ожиданий немцев.

"Русских за это так и не поблагодарили", – возмущается Варнинг.

Он добавил, что РФ дала Украине аванс, но Америка все равно ввела рестрикции. В результате строительство "Северного потока – 2" приостановилось на полтора года. Задержка потребовала от компании огромных сумм по дополнительным затратам. Варнинг указал на то, что этот инцидент показал всю непредсказуемость американцев, что в конечном итоге подорвало доверие россиян.

Глава оператора подчеркнул, что при этом вероятность новых ограничительных мер со стороны Вашингтона остается. Однако если будут введены санкции против покупателей газа, то это будет совершенно новый уровень экономической войны.

Также стало известно, что строительство завершится в августе 2021 года.