Партия Санду выиграла парламентские выборы в Молдавии

Обработано уже 99,53% протоколов

Майи Санду удалось привести к победе партию "Действие и солидарность", которая поддерживает своего президента. Так, на досрочных парламентских выборах в Молдавии организация собрала к утру 12 июля 52,51%. 

Голосование состоялось накануне, 11 июля. В выборах участвовали 22 партии и один независимый кандидат, сообщает "Свободная Пресса". Партии бывших президентов Владимира Воронина и Игоря Додона "Коммунисты и социалисты" не удалось обойти конкурентов. За них отдали свои голоса 27,37% жителей страны. 

Явка составила 48%, поэтому выборы считаются состоявшимися. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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