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Майи Санду удалось привести к победе партию "Действие и солидарность", которая поддерживает своего президента. Так, на досрочных парламентских выборах в Молдавии организация собрала к утру 12 июля 52,51%.
Голосование состоялось накануне, 11 июля. В выборах участвовали 22 партии и один независимый кандидат, сообщает "Свободная Пресса". Партии бывших президентов Владимира Воронина и Игоря Додона "Коммунисты и социалисты" не удалось обойти конкурентов. За них отдали свои голоса 27,37% жителей страны.
Явка составила 48%, поэтому выборы считаются состоявшимися.
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