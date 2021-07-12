Обработано уже 99,53% протоколов

Майи Санду удалось привести к победе партию "Действие и солидарность", которая поддерживает своего президента. Так, на досрочных парламентских выборах в Молдавии организация собрала к утру 12 июля 52,51%.

Голосование состоялось накануне, 11 июля. В выборах участвовали 22 партии и один независимый кандидат, сообщает "Свободная Пресса". Партии бывших президентов Владимира Воронина и Игоря Додона "Коммунисты и социалисты" не удалось обойти конкурентов. За них отдали свои голоса 27,37% жителей страны.

Явка составила 48%, поэтому выборы считаются состоявшимися.