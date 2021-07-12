Политик указал на несамостоятельность государства

Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская продолжает мутить воду и прикладывает все усилия для дестабилизации обстановки в родной стране. Минские спецслужбы хотели бы провести детальную беседу с новоиспеченной кухаркой-политиком, однако последняя предусмотрительно скрылась на литовской территории. При этом Вильнюс отказывается выдавать беглянку. Сложившееся положение дел оценил российский сенатор Алексей Пушков.



Недавно литовские власти ответили на официальный запрос белорусских коллег о выдаче Светланы Тихановской. Само собой разумеется, ответ был отрицательным. Как отметил член Совфеда России, удивляться такому исходу не приходится. На своем телеграмм-канале Пушков указал, что Литва во всем исполняет волю американских кураторов, которые спят и видят, как бы обострить внутреннюю ситуацию в белорусском государстве.

"У них один вектор – равнение на Вашингтон", – отрезал опытный политик.

Пушков подчеркнул, что ждать другого решения от марионеточного государства не стоило. Российский сенатор напомнил, что совсем недавно на литовской территории появилось так называемое представительство "свободной Белоруссии", пишет РИА ФАН.

Кстати, недавно также стало известно, что белорусские оппозиционеры обзаведутся новой базой в европейском пространстве. Противников президента республики Александра Лукашенко готовы поддержать власти Чехии.