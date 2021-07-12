"Равнение на Вашингтон": Пушков поднял Литву на смех за позицию по Тихановской

"Равнение на Вашингтон": Пушков поднял Литву на смех за позицию по Тихановской
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политик указал на несамостоятельность государства

Беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская продолжает мутить воду и прикладывает все усилия для дестабилизации обстановки в родной стране. Минские спецслужбы хотели бы провести детальную беседу с новоиспеченной кухаркой-политиком, однако последняя предусмотрительно скрылась на литовской территории. При этом Вильнюс отказывается выдавать беглянку. Сложившееся положение дел оценил российский сенатор Алексей Пушков.

Недавно литовские власти ответили на официальный запрос белорусских коллег о выдаче Светланы Тихановской. Само собой разумеется, ответ был отрицательным. Как отметил член Совфеда России, удивляться такому исходу не приходится. На своем телеграмм-канале Пушков указал, что Литва во всем исполняет волю американских кураторов, которые спят и видят, как бы обострить внутреннюю ситуацию в белорусском государстве.

"У них один вектор – равнение на Вашингтон", – отрезал опытный политик.

Пушков подчеркнул, что ждать другого решения от марионеточного государства не стоило. Российский сенатор напомнил, что совсем недавно на литовской территории появилось так называемое представительство "свободной Белоруссии", пишет РИА ФАН.

Кстати, недавно также стало известно, что белорусские оппозиционеры обзаведутся новой базой в европейском пространстве. Противников президента республики Александра Лукашенко готовы поддержать власти Чехии.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Шаман
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Подобные заявления отлично иллюстрируют кремлевский страх даже перед кухарками. И объясняют почему кремль усердно чистит политическое поле перед выборами даже от случайных проходимцев - настолько едро боится.
Чем больше натужных смешков и выпадов против Тихановской и других даже не значительных оппозиционеров, тем очевиднее кремлевская слабость.
Гость277014
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Эдакая мелкоукропия ни родины ни флага, зато трусы круженые у всех звездно-полосатые с дырой на жёпо.
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