Российская Федерация возвращается в Африку

Используя поставки оружия и "сомнительные" силы безопасности, Российская Федерация стала самым влиятельным иностранным государством в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NZZ), добавляя, что, по мнению экспертов ООН, действия России сопровождаются серьезными нарушениями прав человека.

Издание напоминает, что после окончания холодной войны Российская Федерация в течение многих лет играла второстепенную роль на континенте. Ее прежние союзники были смещены или же заняты своими проблемами. Долгие годы Кремль мало интересовался Африкой. Однако в последнее время ситуация резко изменилась. Москва активизировала политические и экономические отношения со многими африканскими странами. В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин провел российско-африканский саммит, в котором приняли участие главы 43 африканских государств и правительств.

Однако нигде российское влияние не росло столь стремительно, как в Центральноафриканской Республике. Свое начало оно берет с 2017 года с углубления сотрудничества между Москвой и Банги (столица и крупнейший город Центральноафриканской Республики – прим. ред.), когда Россия впервые направила в измученную войной страну оружие: автоматы Калашникова, пистолеты, ракеты класса "земля-воздух". С тех пор Москва постепенно увеличивала свое присутствие: в 2018 году в Банги были направлены российские военные советники, официально – для обучения местных вооруженных сил.

Параллельно с ними прибыли и некие вооруженные люди, которые, как впоследствии стало известно, принадлежали к так называемой группе Вагнера. По информации NZZ, группа Вагнера – это фактически военизированная структура российского государства, известная тем, что отстаивает интересы Кремля в кризисных странах.

Экономические и политические связи между Российской Федерацией и Центральной Африкой за последние годы также укрепились: различные российские компании получили лицензии на добычу золота и алмазов. Охрану президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, которому Кремль неоднократно направлял "военные подарки" (5000 автоматов Калашникова в мае), обеспечивают российские специалисты. Его главным советником по вопросам безопасности является Валерий Захаров, бывший сотрудник ФСБ.

Российское присутствие в Банги стало очень заметно, это подтверждают и многие наблюдатели, находящиеся в регионе.

"Иногда возникает вопрос, кто здесь, собственно говоря, принимает решения: правительство или Москва", – сообщил газете NZZ местный журналист, пожелавший остаться неизвестным.