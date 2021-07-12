Европейцы видят огромную угрозу в миграционном потоке

Истерия вокруг белорусского государства не умолкает. Недавно литовцы начали бороться с Республикой из-за возросшего потока мигрантов. Дабы повысить уровень накала, к данной затее решило подключиться Европейское пограничное агентство.



Представители Frontex объявили, что приступают к проведению оперативной спецоперации, которая призвана оказать помощь литовскому государству из-за нарастающего миграционного давления на рубежах с Белоруссией.

Исполнительный директор агентства Фабрис Леггери объявил, что все европейское сообщество с тревогой наблюдает за событиями, разворачивающимися на литовско-белорусской границе. Судя по всему, сердца товарищей-европейцев разрываются от страха за соседнее государство. Именно поэтому профильное агентство решило отправить в Литву "экстренную пограничную интервенцию", пишет РИА "Новости".

Задачей бойцов станет укрепление внешних рубежей Евросоюза. Так, на границах появятся дополнительные отряды пограничников, патрульная техника и профильные специалисты для беседы с мигрантами.

Тем временем, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис подначивает своих коллег по Евросоюзу подумать о введении пятого пакета антибелорусских санкционных ограничений. Поводом должен стать все тот же вопрос с мигрантами, отмечает издание РИА ФАН.

Ранее стало известно, что эстонцы тоже запаниковали из-за белорусских мигрантов. По данным Таллина, в Литве резко подскочило число беженцев из этой страны. Их стало больше в 20 раз, если сравнить с прошлогодними цифрами.