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Истерия вокруг белорусского государства не умолкает. Недавно литовцы
начали бороться с Республикой из-за возросшего потока мигрантов. Дабы повысить
уровень накала, к данной затее решило подключиться Европейское пограничное
агентство.
Представители Frontex объявили, что приступают к проведению оперативной спецоперации, которая призвана оказать помощь литовскому государству из-за нарастающего миграционного давления на рубежах с Белоруссией.
Исполнительный директор агентства Фабрис Леггери объявил, что все европейское сообщество с тревогой наблюдает за событиями, разворачивающимися на литовско-белорусской границе. Судя по всему, сердца товарищей-европейцев разрываются от страха за соседнее государство. Именно поэтому профильное агентство решило отправить в Литву "экстренную пограничную интервенцию", пишет РИА "Новости".
Задачей бойцов станет укрепление внешних рубежей Евросоюза. Так, на границах появятся дополнительные отряды пограничников, патрульная техника и профильные специалисты для беседы с мигрантами.
Тем временем, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис подначивает своих коллег по Евросоюзу подумать о введении пятого пакета антибелорусских санкционных ограничений. Поводом должен стать все тот же вопрос с мигрантами, отмечает издание РИА ФАН.
Ранее стало известно, что эстонцы тоже запаниковали из-за белорусских мигрантов. По данным Таллина, в Литве резко подскочило число беженцев из этой страны. Их стало больше в 20 раз, если сравнить с прошлогодними цифрами.
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