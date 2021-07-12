Европейское агентство запустило спецоперацию на границе Литвы с Белоруссией

Европейское агентство запустило спецоперацию на границе Литвы с Белоруссией
Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Европейцы видят огромную угрозу в миграционном потоке

Истерия вокруг белорусского государства не умолкает. Недавно литовцы начали бороться с Республикой из-за возросшего потока мигрантов. Дабы повысить уровень накала, к данной затее решило подключиться Европейское пограничное агентство.

Представители Frontex объявили, что приступают к проведению оперативной спецоперации, которая призвана оказать помощь литовскому государству из-за нарастающего миграционного давления на рубежах с Белоруссией.

Исполнительный директор агентства Фабрис Леггери объявил, что все европейское сообщество с тревогой наблюдает за событиями, разворачивающимися на литовско-белорусской границе. Судя по всему, сердца товарищей-европейцев разрываются от страха за соседнее государство. Именно поэтому профильное агентство решило отправить в Литву "экстренную пограничную интервенцию", пишет РИА "Новости".

Задачей бойцов станет укрепление внешних рубежей Евросоюза. Так, на границах появятся дополнительные отряды пограничников, патрульная техника и профильные специалисты для беседы с мигрантами.

Тем временем, глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис подначивает своих коллег по Евросоюзу подумать о введении пятого пакета антибелорусских санкционных ограничений. Поводом должен стать все тот же вопрос с мигрантами, отмечает издание РИА ФАН.

Ранее стало известно, что эстонцы тоже запаниковали из-за белорусских мигрантов. По данным Таллина, в Литве резко подскочило число беженцев из этой страны. Их стало больше в 20 раз, если сравнить с прошлогодними цифрами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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ГостьВЧК
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"Дабы повысить уровень накала"-тетя Оля, включай мозги, когда пишешь. Фуфло.
Гость 263098
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ГостьБ
Российским товарищам не надо хорохориться - все прекрасно понимают, что организатор схемы с мигрантами - Россия, а значит действия будут и по отношению к России, а не так, как думают власти России - Лукашенко дожмут санкциями, и Россия возьмёт Беларусь "тёпленькой". И я посмотрю, что будет петь пропаганда, когда счета, активы, схемы "бизнеса" и т.п. российских организаторов схемы с мигрантами будут заблокированы
На данный момент, запугивания и введение санкций, блокировки счетов и прочей лабуды , вообще не имеют никакого действия. Даже наоборот ,мост через пролив построен, жд ветка проведена, труба проложена. Есть страны которые за этот же срок, 7 лет, даже проволоку на границе не смогли протянуть, им их заметьте санкциями не давят, а даже немного тянут, за яйки.
Шаман
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Шантаж мигрантами подходит к концу, за это еще могут санкций добавить, по мелочам, но чтоб неприятно.
ГостьБ
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Российским товарищам не надо хорохориться - все прекрасно понимают, что организатор схемы с мигрантами - Россия, а значит действия будут и по отношению к России, а не так, как думают власти России - Лукашенко дожмут санкциями, и Россия возьмёт Беларусь "тёпленькой". И я посмотрю, что будет петь пропаганда, когда счета, активы, схемы "бизнеса" и т.п. российских организаторов схемы с мигрантами будут заблокированы
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