Рейсы на российский полуостров станут первым сигналом о том, что РБ согласна официально признать власть Москвы над этой территорией

Белорусские авиакомпании начнут летать в Крым, если выгода от этих рейсов будет больше, чем ущерб от возможных санкций Запада. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Отвечая на вопрос журналистов RT о том, когда граждане республики получат возможность напрямую летать на крымское побережье, министр отметил, что запрета посещать Крым для граждан Белоруссии не введено, и многие с удовольствием там отдыхают. Но вот разрешение на авиаперелеты – это другой вопрос, тут надо смотреть не только на то, чего хотят граждане, но и как выгоднее для страны.

"Мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии",

– пояснил Макей опасения Минска. По его словам, местные специалисты должны взвесить, что выгоднее для Белоруссии с экономической точки зрения, и принять решение по прямым полетам из РБ в Крым.

Ранее западные страны закрыли свое небо для белорусских самолетов и запретили своим авиакомпаниям летать над территорией Белоруссии. После этого президент РБ Александр Лукашенко сообщил о готовности рассмотреть вопрос открытии авиарейсов из республики на Крымский полуостров. Это вызвало недовольство Киева.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина, ЕС, США и многие другие страны отказались считать Крым территорией РФ. Белоруссия также официально не признала Крым российским. Разрешение на полеты эксперты расценивают как первый шаг Минска в этом направлении.