Белорусский лидер придумал хитроумный план

Многовекторность главнокомандующего белорусов Александра Лукашенко раздражает многих в нашей стране. Батька при необходимости всегда опирается на Россию, однако вместе с тем продолжает вести свою отдельную игру. По мнению некоторых представителей экспертного сообщества, сейчас Лукашенко и вовсе разработал антироссийскую спецоперацию.



Любопытно, что главным действующим лицом в этом мероприятии станет схваченный представитель белорусской оппозиции Роман Протасевич. Подпевать ему будет подруга София Сапега, которая является гражданкой нашей страны.

По мнению аналитиков телеграм-канала "Минская семибоярщина", весь информационный потенциал Протасевича будет брошен против России. Эксперты убеждены, что в ближайшее время Роман начнет активно поливать грязью наше государство. Из-за того, что блогер пошел на сделку с минскими властями, ему предоставили комфортные условия проживания. Он обосновался в небольшом особняке под Минском вместе со своей подругой Сапегой.

На фоне антироссийской риторики белорусские спецслужбы планируют внести раскол в местную оппозицию. Вокруг персоны Протасевича должны собраться отвергнутые протестными штабами активисты.

"Протасевича видят в качестве блогера и говорящей головы", – пишут эксперты.

В целом, как отмечают аналитики, Батька продолжает вести антироссийскую политику, прикрывая все это дело ветками в виде заверений в бесконечной дружбе с нашей страной.

К слову, недавно беглый белорусский эксперт Дмитрий Болкунец объявил, что Лукашенко способен втянуть Россию в войну на европейском континенте.