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Многовекторность главнокомандующего белорусов Александра Лукашенко
раздражает многих в нашей стране. Батька при необходимости всегда опирается на
Россию, однако вместе с тем продолжает вести свою отдельную игру. По мнению
некоторых представителей экспертного сообщества, сейчас Лукашенко и вовсе
разработал антироссийскую спецоперацию.
Любопытно, что главным действующим лицом в этом мероприятии станет схваченный представитель белорусской оппозиции Роман Протасевич. Подпевать ему будет подруга София Сапега, которая является гражданкой нашей страны.
По мнению аналитиков телеграм-канала "Минская семибоярщина", весь информационный потенциал Протасевича будет брошен против России. Эксперты убеждены, что в ближайшее время Роман начнет активно поливать грязью наше государство. Из-за того, что блогер пошел на сделку с минскими властями, ему предоставили комфортные условия проживания. Он обосновался в небольшом особняке под Минском вместе со своей подругой Сапегой.
На фоне антироссийской риторики белорусские спецслужбы планируют внести раскол в местную оппозицию. Вокруг персоны Протасевича должны собраться отвергнутые протестными штабами активисты.
"Протасевича видят в качестве блогера и говорящей головы", – пишут эксперты.
В целом, как отмечают аналитики, Батька продолжает вести антироссийскую политику, прикрывая все это дело ветками в виде заверений в бесконечной дружбе с нашей страной.
К слову, недавно беглый белорусский эксперт Дмитрий Болкунец объявил, что Лукашенко способен втянуть Россию в войну на европейском континенте.
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