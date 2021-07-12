Украинцев предупредили об изменении международной оценки конфликта на востоке страны

США встали на сторону России в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Они не только поддержали Минские соглашения, но и согласились с дополнительными требованиями Москвы. Об этом заявил Андрей Илларионов – бывший советник Кремля, который сейчас перебрался в США.

Он обратил внимание, что на июньской встрече в Женеве президенты Владимир Путин и Джо Байден высказались о необходимости выполнять Минские соглашения. Затем сопровождавшая Байдена замглавы Госдепа Виктория Нуланд особо подчеркнула, что переговоры по Донбассу должны включать и вопрос предоставления политической автономии региону. Этого не было в Минских соглашениях, но на этом сейчас настаивает Москва, указывает Илларионов.

"Судя по тому, что Байден и Нуланд не возразили на это предложение, более того, она изложила это публично, это означает косвенное согласие (– США – прим.ред.) с таким вариантом",

– отметил Илларионов в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, данная "новация Путина" по Донбассу "была куплена" президентом США, и теперь Вашингтон будет оказывать давление на Киев.

"Американская сторона перешла на сторону противника",

– высказался эксперт и предупредил, что аналогичный шаг скоро сделает Германия. По крайней мере, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже поддержала российский взгляд на Минские соглашения.

Ранее Киев заподозрил в сговоре с Москвой Париж. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе только нормандских посредников не достаточно – нужен новый формат.