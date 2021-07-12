Вашингтон поддержал план Москвы по Донбассу – эксперт

Вашингтон поддержал план Москвы по Донбассу – эксперт
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинцев предупредили об изменении международной оценки конфликта на востоке страны

США встали на сторону России в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Они не только поддержали Минские соглашения, но и согласились с дополнительными требованиями Москвы. Об этом заявил Андрей Илларионов – бывший советник Кремля, который сейчас перебрался в США.

Он обратил внимание, что на июньской встрече в Женеве президенты Владимир Путин и Джо Байден высказались о необходимости выполнять Минские соглашения. Затем сопровождавшая Байдена замглавы Госдепа Виктория Нуланд особо подчеркнула, что переговоры по Донбассу должны включать и вопрос предоставления политической автономии региону. Этого не было в Минских соглашениях, но на этом сейчас настаивает Москва, указывает Илларионов.

"Судя по тому, что Байден и Нуланд не возразили на это предложение, более того, она изложила это публично, это означает косвенное согласие (– США – прим.ред.) с таким вариантом",

– отметил Илларионов в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, данная "новация Путина" по Донбассу "была куплена" президентом США, и теперь Вашингтон будет оказывать давление на Киев.

"Американская сторона перешла на сторону противника",

– высказался эксперт и предупредил, что аналогичный шаг скоро сделает Германия. По крайней мере, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже поддержала российский взгляд на Минские соглашения.

Ранее Киев заподозрил в сговоре с Москвой Париж. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе только нормандских посредников не достаточно – нужен новый формат.

Источник: YouTube
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Леха из МОсквы
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Щас будет истерика в Киеве.
Гость 248010
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Кого интересует что считает Киев, эта простая шайка бездельников воров и нагловатых попрошаек , неспособных за 7 лет не то что мост через залив построить , провести жд ветку через пол страны, или трубу кинуть на другой конец света под давлением санкций, они даже е... ную проволоку между столбами на границе намотать не смогли за это время.
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