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Украинский лидер Владимир Зеленский путешествует по немецкой столице с
рабочим визитом. Главнокомандующий незалежных планирует провести несколько
встреч с высокопоставленными лицами, но далеко не все горят желанием с ним
побеседовать. Так, стало известно, что переговоры Зеленского и главы Минобороны
ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в последний момент отменили.
О досадном для украинского президента событии рассказал представитель главного оборонного ведомства Германии. Осведомленный госслужащий отказался раскрывать точные причины принятого решения.
Чиновник пояснил, что рандеву главнокомандующего Незалежной и руководительницы Министерства обороны Германии должно было пройти в рамках согласованной ранее программы посещения Зеленским немецкого правительства.
Однако со временем в разработанный график пришлось вносить некоторые корректировки. В итоге, было решено, что очная беседа первого лица Украины и главы Минобороны ФРГ не состоится.
Напомним, президент незалежных должен побеседовать с немецким канцлером Ангелой Меркель, а также федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. На повестке переговоров Зеленского и Меркель, в частности, стоят вопросы, связанные с реализацией российской газовой магистрали "Северный поток – 2".
Стоит отметить, что наш трубопровод, как кость в горле, для представителей киевского режима и местных государственных деятелей. Недавно бывший украинский посол в США Валерий Чалый объявил, что за реализацию российского топливного проекта западные страны должны заплатить Украине поставкой мощного вооружения.
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