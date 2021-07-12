Глава Минобороны Германии отказалась от встречи с Зеленским

Глава Минобороны Германии отказалась от встречи с Зеленским
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Причину такого решения сохранили в тайне

Украинский лидер Владимир Зеленский путешествует по немецкой столице с рабочим визитом. Главнокомандующий незалежных планирует провести несколько встреч с высокопоставленными лицами, но далеко не все горят желанием с ним побеседовать. Так, стало известно, что переговоры Зеленского и главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в последний момент отменили.

О досадном для украинского президента событии рассказал представитель главного оборонного ведомства Германии. Осведомленный госслужащий отказался раскрывать точные причины принятого решения.

Чиновник пояснил, что рандеву главнокомандующего Незалежной и руководительницы Министерства обороны Германии должно было пройти в рамках согласованной ранее программы посещения Зеленским немецкого правительства.

Однако со временем в разработанный график пришлось вносить некоторые корректировки. В итоге, было решено, что очная беседа первого лица Украины и главы Минобороны ФРГ не состоится.

Напомним, президент незалежных должен побеседовать с немецким канцлером Ангелой Меркель, а также федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. На повестке переговоров Зеленского и Меркель, в частности, стоят вопросы, связанные с реализацией российской газовой магистрали "Северный поток – 2".

Стоит отметить, что наш трубопровод, как кость в горле, для представителей киевского режима и местных государственных деятелей. Недавно бывший украинский посол в США Валерий Чалый объявил, что за реализацию российского топливного проекта западные страны должны заплатить Украине поставкой мощного вооружения. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость277014
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Да это уже не кость в горле, это уже плеть трубы ф1220 прямо в жёппе. На huy этого <цензура> все послали.
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