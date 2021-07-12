Смысл американского присутствия у афганских границ раскрыл глава МИД РФ

Армия США не просто покидает территорию Афганистана: она делает это в таком экстренном порядке, что не успевает собрать имущество, которое накопило за 20 лет пребывания в республике. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что за годы военного присутствия в Афганистане США давали много сигналов, в том числе о "победе демократии". Но закончилось все "достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования".

При этом возникает закономерный вопрос: зачем США собираются сохранить базы в регионе за пределами Афганистана, если они ничего не добились, имея 100-тысячный контингент внутри страны.

"Ответ достаточно понятен. Скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе, тем самым оказывать влияние на обстановку здесь",

– поделился догадками российский министр, выступая на пресс-конференции в понедельник, 12 июля.

Я думаю, все это понимают и все будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных структур", – добавил Лавров.

Вывод американских подразделений из Афганистана начался 1 мая 2021 г. и должен быть завершен до 11 сентября. На этом фоне в стране начались стычки местных властей с группировками "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Кроме того, захвачен участок на границе с Таджикистаном. Эксперты полагают, что боевики воспользовались тем, что американцы бросили на своих базах.