В России подсказали Белоруссии варианты полетов в Крым в обход санкций

В России подсказали Белоруссии варианты полетов в Крым в обход санкций
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Из Минска на полуостров могут летать авиакомпании из РФ

В России предложили Белоруссии несколько вариантов для осуществления прямых авиарейсов из Минска в Крым во избежание санкционного давления со стороны Запада. В частности, для этого можно создать отдельную компанию. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, сообщает РИА "Новости" в понедельник, 12 июля.

Он посоветовал соседям перестать уже бояться каких-либо рестрикций.

"Если белорусская сторона опасается подставить под санкции свою авиакомпанию "Белавиа", то можно отдать рейс Минск – Симферополь другой компании из числа российских, которые и так летают в Крым, или возможно создать новую авиакомпанию специально для полетов из Крыма", – сказал Чегринец.

По его словам, в данном вопросе необходимо принять политическое решение. Если Минск даст "добро" на авиарейсы на полуостров, то возможность для этого всегда найдется. Сейчас "мяч на белорусской стороне", подчеркнул Чегринец.

Ранее сегодня министр иностранных дел Республики Владимир Макей сообщил, что в случае начала прямых полетов в Крым Минску придется учитывать экономический аспект, а также возможные санкции, которые Запад, вероятно, введет против Белоруссии.

Источник: РИА Новости
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость277014
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ГостьВитек свою жирную жёппу отдай, из неё корма для свиней нарубят :-)
ГостьВитек
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"Отдать рейс" российской авиакомпании. Что тебе еще отдать, аферист из Крыма?
ВоваГость
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Вот так белорусы и останутся сносом. Сначала отдать авиарейс в Крым, потом авиакомпанию. Ну и так далее.
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