Господин Паркер Уилсон с мясом выковырял важное техническое устройство путей сообщения

Кража стрелочного указателя на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, в которой заподозрили сотрудника посольства США в РФ, попала на видео. Кадры с места происшествия обнородовал российский телеканал НТВ.

На это обратила внимание директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, которая ранее в понедельник, 12 июля, сообщила в своем телеграм-канале о вопиющем поведении американского дипломата. Однако, судя по всему, ее рассказу поверили не все пользователи соцсети.

"Наша либеральная тусовка получила методички: не мог сотрудник американского посольства свинтить стрелочный указатель – это невозможно, вывсёврете, нет доказательств", – написала представитель МИД РФ и дала ссылку на репортаж НТВ.

На записи видно, как некий мужчина прямо-таки выдрал флюгарку с укрепления. Затем он бросил фонарь-указатель возле железнодорожных путей, собираясь уйти. Однако через пару секунд вредитель таки забрал стрелку и скрылся в лесополосе. Участником событий на видео является дипломат из США Паркер Уилсон, отмечает телеканал.

Транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения указателя. Однако с сотрудника американского посольства не снят дипломатический иммунитет, поэтому наши правоохранительные органы не смогли его допросить. После инцидента Уилсона отправили на родину.

Комментируя данное происшествие Захарова отметила, что понять логику американца крайне сложно.

