Число беженцев из стран Ближнего Востока выросло в 13 раз

Действия властей Белоруссии привели к массовому потоку нелегальных мигрантов в Литву. Число беженцев из стран Ближнего Востока выросло в 13 раз, сообщает датский портал Berlingske.

Неделю назад Минск ввел безвизовый режим на срок до пяти дней для тех иностранцев, кто желает вакцинироваться в Республике. С начала июня границу Литвы через белорусский кордон пересекли 1350 нелегалов. Это при том, что за весь прошлый год их было меньше сотни. И это лишь начало.

Такие действия президента страны Александра Лукашенко на Западе рассматривают в качестве мести за санкции, введенные после инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair, в котором находился оппозиционер Роман Протасевич.

"Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", – говорил на днях бацька, комментируя потоки нелегалов в Старый Свет.

"Последняя неделя выдалась тяжелой. Мы оказались не готовы, никогда раньше с таким не сталкивались", – пожаловалась глава центра по приему беженцев Беатрис Бернотене.

Она сокрушается по поводу того, что не понимает, что будет, если число нелегалов еще больше возрастет.

Только за одни сутки Белоруссия установила свой рекорд, переправив в Литву 150 беженцев. Большинство из них являются выходцами из Ирака и Турции. Отмечены уже несколько волн, в одной из которых преобладали иракские курды, в другой – африканцы, преимущественно из Конго.

В последнее время увеличился поток из Афганистана, говорится в переводе издания Ино-СМИ. Причем в большинстве своем ищущие лучше доли беженцы не собираются оставаться в Литве, они намерены двигаться дальше – преимущественно в страны Западной Европы. Таким образом, Лукашенко сделал из мигрантов оружие против Евросоюза.

Напомним, ранее литовские власти решили отгородиться от Белоруссии дополнительным барьером – возвести стену из колючей проволоки вдоль всей границы. Вильнюс ожидает, что ему в этом поможет коллективный Брюссель, в том числе деньгами.

