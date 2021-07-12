Путин заявил о "большой общей беде" России и Украины

Опубликована обещанная президентом статья о Киеве и Москве

Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Глава РФ поднял важные проблемы касательно отношений нашей страны и Украины. "Утро.ру" приводит главное из статьи президента.

Путин назвал "большой общей бедой" и даже "трагедией" стену, которая за последние годы выросла между двумя странами. Политик подчеркнул, что считает Украину и Россию одним историческим и духовным пространством.

"Украина и Россия десятилетиями, веками разви­вались как единая эко­номическая система. Глубине коопе­рации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евро­союза", – говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.



Высказался президент и о последствиях разрыва экономических связей. Если бы Киев не отказался от сотрудничества с нашей страной, "положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов".

Путин напомнил и о том, что та страна, которую сейчас представляет собой Незалежная, это полностью "детище советской эпохи".

Сейчас Украину сделали не просто барьером между Европой и Россией. Теперь это "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся", заявил глава государства, добавив, что Киев давно втянули в опасную геополитическую игру.

Затронул Путин и ситуацию на Донбассе. Он отметил, что убеждается все больше – Украине эти регионы не нужны. Президент подчеркнул, что жители Донбасса не согласятся принять порядки, которые угрозами пытается им навязать Киев. Кроме того, у Незалежной были все шансы вернуть эти регионы мирным путем, организовав переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками при содействии Москвы, Парижа и Берлина. Но это не соответствовало бы логике антироссийского проекта, в который превратили эту страну.