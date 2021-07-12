Путин заявил о "большой общей беде" России и Украины

Путин заявил о "большой общей беде" России и Украины
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Опубликована обещанная президентом статья о Киеве и Москве

Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Глава РФ поднял важные проблемы касательно отношений нашей страны и Украины. "Утро.ру" приводит главное из статьи президента.

Путин назвал "большой общей бедой" и даже "трагедией" стену, которая за последние годы выросла между двумя странами. Политик подчеркнул, что считает Украину и Россию одним историческим и духовным пространством.

"Украина и Россия десятилетиями, веками разви­вались как единая эко­номическая система. Глубине коопе­рации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евро­союза", – говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

Высказался президент и о последствиях разрыва экономических связей. Если бы Киев не отказался от сотрудничества с нашей страной, "положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов".

Путин напомнил и о том, что та страна, которую сейчас представляет собой Незалежная, это полностью "детище советской эпохи".

Сейчас Украину сделали не просто барьером между Европой и Россией. Теперь это "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся", заявил глава государства, добавив, что Киев давно втянули в опасную геополитическую игру.

Затронул Путин и ситуацию на Донбассе. Он отметил, что убеждается все больше – Украине эти регионы не нужны. Президент подчеркнул, что жители Донбасса не согласятся принять порядки, которые угрозами пытается им навязать Киев. Кроме того, у Незалежной были все шансы вернуть эти регионы мирным путем, организовав переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками при содействии Москвы, Парижа и Берлина. Но это не соответствовало бы логике антироссийского проекта, в который превратили эту страну.

Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость272705
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всё,что есть на украине,это разруха всего,что там когда то было.
и делают это всё 1% населения ,стоявшие у кормушки,а потом
хоть трава не расти.Разграбят,уничтожат и в европу ,а россии
придётся всё это разгребать.И это уже не в первый раз-власовцы в
Великую Отечественную войну,бандеры,полицеиские украинские.
Гость277229
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На Украине прервана преемственность поколений, но там ещё есть здоровое общество, которое сокращантся как шегреневая кожа. Старшее поколение уходит так и не передав молодёжи ценности предков. И это катастрофа для всех. Здоровая Украина находится в заложниках маргиналов и вооружённых нацистов.
Настоящий ОДЕССИТ
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Зря ВВП думает, что хохлоебы одумаются. Истинное лицо они уже показали. Будут стрелять в спину, хотя эта скотобаза боится разрывать дипломатические отношения Россией.
Боцман
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Гость275780
Что-то я не хочу быть родственником клинических идиотов, они же тупые. Миллионы сбежали из их свинарника - а это стадо ничего не поняло и не понимает. Их, слабоумных, ангажировали не для того, шо бы кормить вусрячку да нахаляву, а чтобы гадить России. А это стадо даже не понимает, что тем самым их назначили реальным навозом. Они считают шо их типа евроинтегрировали. May be - yдобрениями.
Не нужна родня такая,буду лучше сиротой!
Гость277014
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ГостьБ тебя дебил в свинарник, как обычно, на случку, хряки тебя ждут, скучают.
ГостьБ
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Гость275780
Что-то я не хочу быть родственником клинических идиотов, они же тупые. Миллионы сбежали из их свинарника - а это стадо ничего не поняло и не понимает. Их, слабоумных, ангажировали не для того, шо бы кормить вусрячку да нахаляву, а чтобы гадить России. А это стадо даже не понимает, что тем самым их назначили реальным навозом. Они считают шо их типа евроинтегрировали. May be - yдобрениями.
Шизоида в больничку на пожизненное. Воняет хуже свиньи.
Гость275780
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Что-то я не хочу быть родственником клинических идиотов, они же тупые. Миллионы сбежали из их свинарника - а это стадо ничего не поняло и не понимает. Их, слабоумных, ангажировали не для того, шо бы кормить вусрячку да нахаляву, а чтобы гадить России. А это стадо даже не понимает, что тем самым их назначили реальным навозом. Они считают шо их типа евроинтегрировали. May be - yдобрениями.
Михаил Борисович
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Укры не поймут ! Они зомбированы евроинтеграцией !
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