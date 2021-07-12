У Зеленского намекнули на обмен "Северного потока-2" на Донбасс

У Зеленского намекнули на обмен "Северного потока-2" на Донбасс
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Лидер Незалежной в Берлине будет пытаться остановить балтийский газопровод

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на запуск "Северного потока-2" в обмен на гарантии "возвращения" неподконтрольных киевскому режиму территорий. Об этом заявил пресс-секретарь лидера соборной Сергей Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Владимир Александрович "будет пытаться остановить запуск газопровода". Пан Никифоров, получивший свою должность в прошедшую пятницу, повторил украино-западную мантру о том, что балтийская магистраль не является экономическим проектом, а его реализация стала вопросом безопасности Незалежной. Поэтому финансовых компенсаций Киев не ждет.


Одновременно, украинская сторона может согласиться на гарантии безопасности, в частности, в отношении Крыма и Донбасса, заметил представитель Зеленского.

"Мы не говорим про компенсации, мы говорим о гарантиях безопасности. Вероятнее всего, если речь пойдет о них, эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным образом временно оккупированных территорий. Я думаю, что на такое мы можем обменять", – сказал пан Никифоров.

Ранее, он сообщил, что на предстоящей 11 июля встрече в Берлине объявит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель об "опасности" запуска "СП-2", для чего везет в Германию некие веские аргументы. Добавим, что пан Зеленский уже прибыл в Берлин, где встретился с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером и обсудили с ним борьбу с коронавирусом и деолигархизацию соборной, передает РИА "Новости".

Источник: Украина 24
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Серёга
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Смешно читать, (Зеленски может согласиться на обмен).
Кто такой Зеленский? Нам в Германии будет указывать клоун-еврей? Фрау Меркель уже давно поняла, как хохлы хотят всех нахлобучить.
Гость270271
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Гость277014
Да пошел на huy дурачок, кому ты нужен, у тебя ничего нет, гнилой базар только
Абсолютно согласен с предыдущим товарищем. Всю эту свинарню туда!!!
Гость277014
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Да пошел на huy дурачок, кому ты нужен, у тебя ничего нет, гнилой базар только
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