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Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на запуск "Северного потока-2" в обмен на гарантии "возвращения" неподконтрольных киевскому режиму территорий. Об этом заявил пресс-секретарь лидера соборной Сергей Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, Владимир Александрович "будет пытаться остановить запуск газопровода". Пан Никифоров, получивший свою должность в прошедшую пятницу, повторил украино-западную мантру о том, что балтийская магистраль не является экономическим проектом, а его реализация стала вопросом безопасности Незалежной. Поэтому финансовых компенсаций Киев не ждет.
Одновременно, украинская сторона может согласиться на гарантии безопасности, в частности, в отношении Крыма и Донбасса, заметил представитель Зеленского.
"Мы не говорим про компенсации, мы говорим о гарантиях безопасности. Вероятнее всего, если речь пойдет о них, эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным образом временно оккупированных территорий. Я думаю, что на такое мы можем обменять", – сказал пан Никифоров.
Ранее, он сообщил, что
на предстоящей 11 июля встрече в Берлине объявит канцлеру ФРГ
Ангеле Меркель об "опасности" запуска "СП-2", для чего везет в Германию некие веские аргументы. Добавим, что пан Зеленский уже прибыл в Берлин, где встретился
с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером и обсудили с ним борьбу с коронавирусом и деолигархизацию
соборной, передает РИА "Новости".
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Кто такой Зеленский? Нам в Германии будет указывать клоун-еврей? Фрау Меркель уже давно поняла, как хохлы хотят всех нахлобучить.