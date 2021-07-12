Через Республику в Старый Свет устремились афганцы и чеченцы

В последнее время резко возросло число нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь польско-белорусскую границу. Об этом сегодня заявила официальный представитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальска.

По ее данным, с начала 2021 г. пограничники уже задержали 238 нелегалов, которые в нарушение закона пересекли зеленую границу, то есть вне КПП. А с 1 июля задержали 91 беженца, в том числе две крупные группы в 40 и 49 человек.

"Среди этих лиц преобладают граждане Афганистана и России (чеченской национальности)", – отметила Михальска в комментарии для РИА "Новости".

Таким образом, это уже вторая страна, которая жалуется на потоки мигрантов с территории Белоруссии. Первыми о своих страданиях поведали миру власти Литвы. Какие-то время назад Вильнюс даже объявил чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегалов, а также решил укрепить литовские рубежи с помощью колючей проволоки.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не намерен сдерживать толпы мигрантов, стремящихся в страны Евросоюза. Бацька отказался превращать государство в "отстойник беглых". По его словам, из-за западных санкций у Республики на это нет "ни денег, ни сил".

