Лидер Незалежной хочет уговорить Байдена и глав "нормандской четверки" поддержать его идею

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы США приняли участие в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. Свое заявление он сделал в Берлине на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 12 июля.

При этом лидер Незалежной заметил, что еще не успел с ней обсудить идею присоединения хозяина Белого дома Джо Байдена к нормандскому формату, сообщает РИА "Новости".

"Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий", – сказал Владимир Александрович.

Украинский лидер добавил, что это должны одобрить все участники "нормандской четверки". Впрочем, указал пан Зеленский, привлечение Байдена может произойти и в другом формате, о чем он собрался говорить с главой Штатов.

Также лидер Незалежной произнес давно ожидаемый спич про "Северный поток-2", объявив его угрозой безопасности соборной. Более того, экс-комик заявил, что вопрос запуска балтийского газопровода нужно обсуждать... на встрече нормандской четверки".

"Я заявил госпоже Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции", – сказал пан Зеленский.

В свою очередь, фрау Меркель подчеркнула, что Берлин выступает за то, чтобы Украина после начала прокачки российского газа по "СП-2" оставалась транзитером сырья из РФ. Немка обещала переговорить об этом на предстоящей встрече с Байденом.