Украинский делегат оскорбил представителей Крыма в ОБСЕ

Украинский делегат оскорбил представителей Крыма в ОБСЕ
Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Посланника полуострова обозвали фейковым пропагандистом

Представитель украинской делегации в ОБСЕ пытался сорвать выступление посланца Крыма оскорбительными высказываниями. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

В понедельник, 12 июля, он участвовал в совещании по правам человека, которое проходило в режиме видеоконференции на площадке ОБСЕ. Посланник полуострова посвятил свое доклад санкционной политике Запада в отношении Республики.

"Представитель Украины начал меня прерывать в самом начале моего выступления, говоря о том, что у меня фейковая организация, зарегистрированная по фейковым законам, и что я фейковый пропагандист", – рассказал Чегринец РИА "Новости".

Он подчеркнул, что его также прерывала и ведущая мероприятия, по мнению которой, крымчанин якобы выступал не по теме доклада. Из этого Чегринец сделал вывод, что ОБСЕ вовсе не интересуют права и проблемы населения Крыма, в частности, недопуск жителей региона к мировым платежным системам и цифровым платформам.

По его словам, половина отведенного для его выступления времени была потрачена на ненужные споры.

Ранее сегодня Чегринец предложил властям Белоруссии несколько вариантов, как в обход санкций наладить прямые полеты из Белоруссии в Крым. Глава землячества призвал белорусов перестать уже бояться каких-либо рестрикций.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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