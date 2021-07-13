Канцлер ФРГ унизила президента США своей позицией по газопроводу

Автор Bloomberg Андреас Клут выпустил разгромную статью, в которой раскритиковал Ангелу Меркель за позицию по "Северному потоку – 2". Так, публицист отметил, что решение канцлера ФРГ не участвовать в противостоянии остального Запада России – это унижение главы Белого дома Джо Байдена.

Свое пренебрежение к лидеру американцев немка продемонстрировала нежеланием хоть каким-то образом уступить требованиям Вашингтона. Журналист уверен, что канцлер ФРГ подставила Америку, насолив следующей главе немецкого правительства.

Клут указал на то, что Прибалтика, Франция, Польша и Евросоюз считают "Северный поток – 2" геополитической угрозой. Однако автор жалуется, что Берлин делает вид, будто ничего не происходит. По мнению журналиста, Меркель подпортила себе имидж, защищая газопровод. Клут утверждает, что канцлер ФРГ показывает лицемерие своей страны, отталкивая американцев и других европейцев.

Вскоре ожидается встреча Меркель и Байдена, на которой, по словам публициста, первой предстоит рассказать второму, как она видит разрешение геополитического беспорядка. Ведь этот хаос – дело рук самой Меркель, заключает журналист. И тут же приводит три возможных варианта. Первый – пригрозить России отключить "СП-2" в случае заморозки транзита через Украину. Второй – помочь Киеву развить энергетическую инфраструктуру и найти новый источник дохода. Третий – поддержать формат "Инициатива трех морей". Впрочем, автор указывает, что утешение для Незалежной будет небольшое при любом раскладе.

Ранее глава компании оператора "Северного потока – 2" рассказал, как сами США не сдержались и нарушили договоренности по проекту.