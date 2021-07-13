В Японии перепугались из-за модернизации российского вооружения

В Японии перепугались из-за модернизации российского вооружения
Фото: mod_russia/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
За успехами нашей страны бдительно следят

Позиции России на международной арене сильно занимают других крупных игроков. Укрепление мощностей нашей армии серьезно тревожит соседние страны. Так, японские власти с опаской объявили, что военный потенциал РФ заметно повысился.

Местное Минобороны выпустило традиционный отчет – Белую книгу обороны Японии. Существенная доля этого аналитического материала посвящена нашей стране. Японцы с неодобрением констатировали, что российские вооружения прошли модернизацию, а наши специалисты вовсю заняты разработкой самого современного оружия, пишет РИА "Новости".

Эксперты из Страны восходящего солнца не могли не отметить, что наше государство серьезно продвинулось в вопросе возможности размещения своих боевых сил на отдаленных территориях. Известно, что у японцев до сих пор болит "курильский вопрос". Также их весьма печалит, что мы начали строить военные базы за пределами собственных границ, отмечает телеканал "360".

Отдельно в ежегодном докладе расписали поведение Российской Федерации на Дальнем Востоке. Разумеется, ситуация в этом регионе больше всего волнует соседствующих с ним японцев. Также тамошние эксперты расстраиваются из-за укрепления союзнических отношений между Россией и Китаем.

Стоит отметить, что даже рядовые жители Японии нередко демонстрируют свою кровожадность по отношению к нашему государству. Недавно японские интернет-пользователи призвали отомстить России за учения с ракетными стрельбами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Российский рубль спасут китайцы?

Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1737 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей