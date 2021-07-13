"Не надо лукавить": эксперты оценили статью Путина про Украину

"Не надо лукавить": эксперты оценили статью Путина про Украину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Исторические факты поданы без искажений, признают специалисты

Статью президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины должны прочитать и все россияне, и все жители Незалежной – и в Киеве, и во Львове, и в Донецке. К этому призвала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

По ее мнению, Путину удалось написать просветительский текст, в котором без искажений исторических фактов объясняется отношение Москвы к Киеву в прошлом и дается взгляд на будущее. Главный посыл: готовность к диалогу на основе уважения.

"Уверена, что если не лукавить, то каждый в душе согласится с ее содержанием",

– отметила эксперт в комментарии "Лайфу". Как только люди в глубине души признают справедливость утверждений, обозначенных в статье, начнется и улучшение в отношениях двух стран, полагает аналитик.

Политолог Юрий Светов, со своей стороны, отмечает, что статью особенно полезно прочитать молодому поколению, которое плохо знает, как Украина и Россия раньше жили вместе. "Какой была Украина, когда при Богдане Хмельницком была подписана Переяславская рада, и (…) какой Украина ушла из Советского Союза", – это наглядно раскрыто в статье, передают "Известия" мнение эксперта.

Впрочем, украинские аналитики спешат сделать так, чтобы жители Незалежной не заинтересовались статьей Путина. В частности, украинский политолог Вячеслав Ковтун заявил, что не согласен с автором, хотя и признал, что прочитал лишь половину текста. По его мнению, статья "неискренняя", а Путин теряет "уверенность в своих силах", раз рассуждает о единстве народов и общих исторических достижениях, передает "Царьград".

Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина  "Об историческом единстве русских и украинцев". О том, что он планирует ее написать, глава государства сообщил в ходе прямой линии 30 июня.

Источник: Life ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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Гость275331
об этом расскажете на военно-полевом суде на альфа центавре
с удовольствием
только зачем далеко так туда лететь чтобы Это СКАЗАТЬ?
Гость275331
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игорь
да земли вообще ничьи по статусу
ни крым ни россия ни сша
она ОБЩАЯ для всех людей живущих на земле)) как и луна и марс и туманность андромеды
об этом расскажете на военно-полевом суде на альфа центавре
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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игорь
постойте
Историки
скажите ПРЯМО лишь об одном
а Почему только про УКРАИНУ а не про все те украденные земли России всего доморощенного СНГ
нет про казахстан туркмению белоруссию
в ЭТОМ И ЕСТЬ Принципиальная ОШИБКА Путина не сказать об этом ТОЖЕ
или мы можем лишь о тех говорить с кем типа НЕ ДРУЖИМ а причем тут ДРУЖБА когда УКРАЛИ У РОССИИ и те земли?
Статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, которая сегодня была опубликована на сайте Кремля, прямо говорит о том, что большая часть земель нынешней Украины исторически ей не принадлежит. Ровно то же можно сказать и о части земель нынешнего Казахстана. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Антиxу#лoпутин
О каком "убить Россию" вы млемлите.
У россиян как у фюрера с питерской подворотни афериста путина и его кремлёвской шайки суркова, лаврова, шойгу, герасимова крыша едет.
А что разве украинцы пришли в рос.города Ростов, Курск, Воронеж и <цензура>.?
В 2014 в украинские города Симферополь, Севастополь, Луганск, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу пришло фсбшное быдло и нанятая им нечесть для захвата админ. зданий, вывешивало там рос. триколоры, устанавл. свою власть, убивали украинцев на украинской земле.
Может и вспомните как рос Грады обстреливали с тер. России тер. Украины.
Президент России Владимир Путин дает украинскому руководству последний шанс одуматься и прекратить свою нынешнюю политику на ущемление прав русскоязычных и уничтожение Донбасса. Именно на это рассчитан его посыл в новой статье по украинской теме, которая была опубликована на сайте Кремля. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко. «Эту статью нужно рассматривать не как угрозу, не как предупреждение, а как результат исследований в части формирования государства, которое сегодня называется Украина и того, каким образом она прирастала
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Антиxу#лoпутин
О каком "убить Россию" вы млемлите.
У россиян как у фюрера с питерской подворотни афериста путина и его кремлёвской шайки суркова, лаврова, шойгу, герасимова крыша едет.
А что разве украинцы пришли в рос.города Ростов, Курск, Воронеж и <цензура>.?
В 2014 в украинские города Симферополь, Севастополь, Луганск, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу пришло фсбшное быдло и нанятая им нечесть для захвата админ. зданий, вывешивало там рос. триколоры, устанавл. свою власть, убивали украинцев на украинской земле.
Может и вспомните как рос Грады обстреливали с тер. России тер. Украины.
Это, скорее всего, приглашение к диалогу – логическое и историческое обоснование того, что украинскому политикуму нужно определиться, что им в руки попало, и чем они могут распоряжаться. Это можно рассматривать как соломинку для утопающего, чтобы, если есть разум в голове, попытаться сохранить то, что есть. Но, по сути, когда были сказаны слова, что Донбасс и не нужен им, это говорит именно о том, что с Донбассом в историческом понимании и для Украины, и для России все очевидно. Дело за временем и историческими решениями. Я думаю, эта статья появилась своевременно, она очень грамотно и хорошо
игорь
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да земли вообще ничьи по статусу
ни крым ни россия ни сша
она ОБЩАЯ для всех людей живущих на земле)) как и луна и марс и туманность андромеды
Гость277770
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Антиxу#лoпутин
О каком "убить Россию" вы млемлите.
У россиян как у фюрера с питерской подворотни афериста путина и его кремлёвской шайки суркова, лаврова, шойгу, герасимова крыша едет.
А что разве украинцы пришли в рос.города Ростов, Курск, Воронеж и <цензура>.?
В 2014 в украинские города Симферополь, Севастополь, Луганск, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу пришло фсбшное быдло и нанятая им нечесть для захвата админ. зданий, вывешивало там рос. триколоры, устанавл. свою власть, убивали украинцев на украинской земле.
Может и вспомните как рос Грады обстреливали с тер. России тер. Украины.
Чушь какая. Не помним, напомни ссылочкой на первоисточник?
Гость277770
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Гость275780
А не пойти ли тебе, убогий, в свою кучу навоза. Нишее тупое завистливое существо как всегда во всем виноватит ажж президентов страны??? Ты навоз, муха помойная, никто и ничто для того, чтобы тут шипеть на окружающий мир. Чтобы кукарекать о чем либо, надо для начала быть кем-либо.
Чушь какая. Не помним, напомни ссылочкой на первоисточник?
Антиxу#лoпутин
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крым наш
Мало вам с-<цензура> бандеровские!
Урод!
Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Как бы ты тут не исходил пеной изо рта!
игорь
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Антиxу#лoпутин
О каком "убить Россию" вы млемлите.
У россиян как у фюрера с питерской подворотни афериста путина и его кремлёвской шайки суркова, лаврова, шойгу, герасимова крыша едет.
А что разве украинцы пришли в рос.города Ростов, Курск, Воронеж и <цензура>.?
В 2014 в украинские города Симферополь, Севастополь, Луганск, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу пришло фсбшное быдло и нанятая им нечесть для захвата админ. зданий, вывешивало там рос. триколоры, устанавл. свою власть, убивали украинцев на украинской земле.
Может и вспомните как рос Грады обстреливали с тер. России тер. Украины.
вопрос принципа
если можно каким либо образом было РАЗВАЛИТЬ СССР то Почему нельзя развалить также и Украину после?
или казахстан или белоруссию или россию?
если кто то считает что СССР развалили правильно то и все остальное развалить можно тоже правильно))
будьте уж последовательными)) рабы))
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