"Не надо лукавить": эксперты оценили статью Путина про Украину

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Статью президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины должны прочитать и все россияне, и все жители Незалежной – и в Киеве, и во Львове, и в Донецке. К этому призвала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
По ее мнению, Путину удалось написать просветительский текст, в котором без искажений исторических фактов объясняется отношение Москвы к Киеву в прошлом и дается взгляд на будущее. Главный посыл: готовность к диалогу на основе уважения.
"Уверена, что если не лукавить, то каждый в душе согласится с ее содержанием",
– отметила эксперт в комментарии "Лайфу". Как только люди в глубине души признают справедливость утверждений, обозначенных в статье, начнется и улучшение в отношениях двух стран, полагает аналитик.
Политолог Юрий Светов, со своей стороны, отмечает, что статью особенно полезно прочитать молодому поколению, которое плохо знает, как Украина и Россия раньше жили вместе. "Какой была Украина, когда при Богдане Хмельницком была подписана Переяславская рада, и (…) какой Украина ушла из Советского Союза", – это наглядно раскрыто в статье, передают "Известия" мнение эксперта.
Впрочем, украинские аналитики спешат сделать так, чтобы жители Незалежной не заинтересовались статьей Путина. В частности, украинский политолог Вячеслав Ковтун заявил, что не согласен с автором, хотя и признал, что прочитал лишь половину текста. По его мнению, статья "неискренняя", а Путин теряет "уверенность в своих силах", раз рассуждает о единстве народов и общих исторических достижениях, передает "Царьград".
Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". О том, что он планирует ее написать, глава государства сообщил в ходе прямой линии 30 июня.
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только зачем далеко так туда лететь чтобы Это СКАЗАТЬ?
ни крым ни россия ни сша
она ОБЩАЯ для всех людей живущих на земле)) как и луна и марс и туманность андромеды
Крым не ваш и никогда не будет вашим!
Как бы ты тут не исходил пеной изо рта!
если можно каким либо образом было РАЗВАЛИТЬ СССР то Почему нельзя развалить также и Украину после?
или казахстан или белоруссию или россию?
если кто то считает что СССР развалили правильно то и все остальное развалить можно тоже правильно))
будьте уж последовательными)) рабы))