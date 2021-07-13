"Не надо лукавить": эксперты оценили статью Путина про Украину

Исторические факты поданы без искажений, признают специалисты

Статью президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины должны прочитать и все россияне, и все жители Незалежной – и в Киеве, и во Львове, и в Донецке. К этому призвала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

По ее мнению, Путину удалось написать просветительский текст, в котором без искажений исторических фактов объясняется отношение Москвы к Киеву в прошлом и дается взгляд на будущее. Главный посыл: готовность к диалогу на основе уважения.

"Уверена, что если не лукавить, то каждый в душе согласится с ее содержанием",

– отметила эксперт в комментарии "Лайфу". Как только люди в глубине души признают справедливость утверждений, обозначенных в статье, начнется и улучшение в отношениях двух стран, полагает аналитик.

Политолог Юрий Светов, со своей стороны, отмечает, что статью особенно полезно прочитать молодому поколению, которое плохо знает, как Украина и Россия раньше жили вместе. "Какой была Украина, когда при Богдане Хмельницком была подписана Переяславская рада, и (…) какой Украина ушла из Советского Союза", – это наглядно раскрыто в статье, передают "Известия" мнение эксперта.

Впрочем, украинские аналитики спешат сделать так, чтобы жители Незалежной не заинтересовались статьей Путина. В частности, украинский политолог Вячеслав Ковтун заявил, что не согласен с автором, хотя и признал, что прочитал лишь половину текста. По его мнению, статья "неискренняя", а Путин теряет "уверенность в своих силах", раз рассуждает о единстве народов и общих исторических достижениях, передает "Царьград".

Накануне на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". О том, что он планирует ее написать, глава государства сообщил в ходе прямой линии 30 июня.