Президенты переговорят по поводу злободневных вопросов

Белорусский лидер Александр Лукашенко отправился на незапланированные переговоры с нашим президентом Владимиром Путиным.



Глава Республики уже в пути и вскоре прибудет в Санкт-Петербург. Именно в Северной столице состоится рандеву двух главнокомандующих.

Известно, что президенты планируют побеседовать на тему укрепления партнерских связей и развития сотрудничества в ряде сфер. Об этом говорится на сайте лидера белорусов.

Помимо этого, Владимир Владимирович и Александр Григорьевич затронут злободневные проблемы на мировой арене, отмечает РИА ФАН.

К слову, недавно аналитики высказали предположение, что Лукашенко намерен бороться с Россией при помощи белорусского оппозиционера Романа Протасевича.