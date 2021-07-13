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Белорусский лидер Александр Лукашенко отправился на незапланированные переговоры с нашим президентом Владимиром Путиным.
Глава Республики уже в пути и вскоре прибудет в Санкт-Петербург. Именно в Северной столице состоится рандеву двух главнокомандующих.
Известно, что президенты планируют побеседовать на тему укрепления партнерских связей и развития сотрудничества в ряде сфер. Об этом говорится на сайте лидера белорусов.
Помимо этого, Владимир Владимирович и Александр Григорьевич затронут злободневные проблемы на мировой арене, отмечает РИА ФАН.
К слову, недавно аналитики высказали предположение, что Лукашенко намерен бороться с Россией при помощи белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
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