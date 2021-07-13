Зеленский потребовал снабжать Украину газом еще 15 лет

Зеленский потребовал снабжать Украину газом еще 15 лет
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Киеву нужны деньги Москвы за транзит и рабочеспособная ГТС

После запуска "Северного потока-2" Украина должна быть обеспечена газом еще как минимум полтора десятилетия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 13 июля, после общения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

По его словам, на переговорах в Германии он сообщил немецкому руководству, что с потерей транзита его страна потеряет 2 млрд долларов в год плюс столкнется с дефицитом газа и, соответственно, его подорожанием, сообщает РИА "Новости". Поэтому он потребовал "гарантий нормального газоснабжения на 10-15 лет" после начала эксплуатации "Северного потока-2", по которому Россия сможет поставлять европейцам до 55 млрд кубометров газа в год в обход Незалежной.

Накануне Зеленский прибыл в Берлин и на встрече с канцлером Ангелой Меркель пытался связать вопрос российско-немецкого сотрудничества в сфере энергетики с урегулированием в Донбассе. Фрау канцлерин одернула украинского президента, указав, что "Северный поток-2" не имеет отношения к Минским соглашениям. При этом заверила, что запуск новой магистральной трубы не лишит Киев дохода от транзита газа.

"Евросоюз и Германия позаботятся о том, чтобы транзит продолжился и после 2024 года", – пообещала Меркель. 

В декабре 2019 г. "Газпром" и "Нафтогаз" подписали договор о транзитных поставках газа из РФ в ЕС через ГТС Украины. Договора о поставках российского голубого топлива напрямую Украине нет.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость276340
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Зе лоханулся. Его ежедневный внутренний транзитный поток не оценили.
трепанатор черепов
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Гость277811
Оставят после 2024 года 15 млрд кубометров (для "реверса" из Словакии в Дуркаину), денег за транзит едва будет хватать на содержание трубы.
И уже не смогут выкручивать руки России при заключении контракта.
Для содержания трубы необходимо 40 млрд. Собственно новый договор с РФ ровно на такое количество. Поэтому ГТС работает сейчас "в ноль". Связи с чем и все вопли.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость276117
Все, уже его хотелки обломали. Зэ едет домой ни с чем.
Этих укроСВИНО-СОБАК снабжать газом?! Пусть кизяком топят!Двое украинских военных ехали воевать против народных республик Донбасса. Однако до своей части не добрались. На вокзале Львова они подрались с 39-летним местным жителем. Тот набросился на своих обидчиков с ножом, передаёт телеграм-канал «Донбасс решает». Сообщается, что ранения оказались не смертельными. Военные госпитализированы в местную больницу, а причина конфликта выясняется. Полиция не исключает версию пьяной драки, на которые так горазды украинские «воины света».
Гость277813
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До 2024 года нацики не продержаться. А там видно будет.
Гость277811
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Оставят после 2024 года 15 млрд кубометров (для "реверса" из Словакии в Дуркаину), денег за транзит едва будет хватать на содержание трубы.
И уже не смогут выкручивать руки России при заключении контракта.
Гость276117
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Все, уже его хотелки обломали. Зэ едет домой ни с чем.
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