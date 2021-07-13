Киеву нужны деньги Москвы за транзит и рабочеспособная ГТС

После запуска "Северного потока-2" Украина должна быть обеспечена газом еще как минимум полтора десятилетия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 13 июля, после общения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, на переговорах в Германии он сообщил немецкому руководству, что с потерей транзита его страна потеряет 2 млрд долларов в год плюс столкнется с дефицитом газа и, соответственно, его подорожанием, сообщает РИА "Новости". Поэтому он потребовал "гарантий нормального газоснабжения на 10-15 лет" после начала эксплуатации "Северного потока-2", по которому Россия сможет поставлять европейцам до 55 млрд кубометров газа в год в обход Незалежной.

Накануне Зеленский прибыл в Берлин и на встрече с канцлером Ангелой Меркель пытался связать вопрос российско-немецкого сотрудничества в сфере энергетики с урегулированием в Донбассе. Фрау канцлерин одернула украинского президента, указав, что "Северный поток-2" не имеет отношения к Минским соглашениям. При этом заверила, что запуск новой магистральной трубы не лишит Киев дохода от транзита газа.

"Евросоюз и Германия позаботятся о том, чтобы транзит продолжился и после 2024 года", – пообещала Меркель.

В декабре 2019 г. "Газпром" и "Нафтогаз" подписали договор о транзитных поставках газа из РФ в ЕС через ГТС Украины. Договора о поставках российского голубого топлива напрямую Украине нет.